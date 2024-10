Meghalt a befolyásos barlangi búvár, Bill Gavin

A jelentések szerint Bill Gavin amerikai barlangi búvár, az 1980-as évek közepén felállított kiemelkedő Woodville Karst Plain Project (WKKP) társalapítója, a Tallahassee és a Mexikói-öböl közötti észak-floridai karsztterület feltárása volt.

„Bill világszínvonalú innovátor volt, aki szorgalmasan dolgozott azon, hogy segítsen Bill Mainnak tökéletesíteni a Hogarthian sebességváltó-konfigurációt, a Tekna robogókat vonópórázzal használni a felfedezéshez, bevezetni a gázkeverési szabványokat a WKPP trimix használatához, és korai dekompressziós táblázatokat kidolgozni a csapatnak. az 1980-as évek végén használnák” – áll a WKPP közleményében.

Gavin, az amerikai haditengerészet mérnöke 1979-ben barlangi bizonyítványt kapott, és barátjával, Mainnal az 1980-as évek elején felfedezte a Big Rooms jellemzőt a Woodville Karst Plain területén.

A két búvár, akikhez hamarosan csatlakoztak mások is, mint például Parker Turner, Lamar English és Bill McFaden, azt akarták, hogy kutató- és feltáró csoportjuk a régió elárasztott barlangrendszereinek összekapcsolására összpontosítson, Gavin pedig Dr. Bill Hamilton gázszakértővel konzultált a hélium felhasználásával kapcsolatban. ambiciózus merülések.

A búvárok már a felszerelésük konfigurációjának és technikáik szabványosítása felé haladtak, és Gavin és Main megalkotta a rendszerre a „Hogarthian” kifejezést (Main középső neve alapján). A megközelítés később a DIR ('Doing It Right') filozófiává fejlődött.

Gavin Scooter

A két férfi 1988 januárjában kapcsolatot létesített a Sullivan és a Cheryl víznyelő között, és Turnerrel és English-lel közösen végrehajtották a keresztirányú merülést a két víznyelő között abban a júniusban, és akkori világrekordot döntöttek.

Gavin „továbbra is felderítette az Innisfree víznyelőt, és az 1990-es évek elején a Turner-nyelő felé nyomult” – mondja a WKPP. 1.8 km-re behatolt a Wakulla-forrás A-alagútjába is.

1991-ben Gavin kifejlesztett egy prototípust a „Gavin Scooter” számára, egy barlangi átjárók tárgyalására tervezett DPV-hez. Ezt a WKPP búvárok sokáig használták, különféle módosításokkal.

Ugyanebben az évben Gavin barlangokat térképezett fel egy szűk átjáróban Indian Springsben Turnerrel, amikor a vízszint és a látási viszonyok hirtelen meredeken csökkentek, és a kijáratukat elzárták. Gavin ki tudta kényszeríteni a kiutat, kevés benzin maradt, de Turner belefulladt az incidensbe.

A tapasztalatok inspirálták a tudományos kutatást, amely arra a következtetésre jutott, hogy a búvárok kilökött gázbuborékai képesek voltak leszorítani a laza mészkövet, amely elzárta a kilépési útvonalukat.

Unalom a politikától

1995-ben a vitatott búvár, George Irvine vette át a WKKP irányítását, és az év végére Gavin abbahagyta a barlangi merülést.

Évekkel később kifejtette, hogy abbahagyta az időtöltést a „politika unalmassága, a webhely-hozzáférés problémái, az e-mailes névhívások és kritikák stb. miatti irritációja miatt. Ez már nem éri meg a jelentős időt, erőfeszítést és kockázatot. ”

„Bill úttörő volt a mély víz alatti barlangok feltárásában. A búvárközösségben nagy tisztelet övezte, és sok olyan korai szabványt hajtott végre, amelyeket a WKPP a mai napig alkalmaz” – mondta a WKPP. „Köszönjük, hogy hozzájárult búvárkodásunk hosszú élettartamához. Szívünk a családja és a barátai iránt."

