A Kids Sea Camp munkatársa, Margo Peyton az év úttörőjének választották a tenger alatt

at 10: 09 am

Margo Peyton, a mögötte álló erő Gyermek tengeri tábor, nem idegen a díjaktól, és most újabb „gongot” tud majd bővíteni növekvő kollekciójával azzal a bejelentéssel, hogy a Beneath the Sea 2025-ös év úttörőjének választotta.

Miután 2024-ben bekerült a Nemzetközi Scuba Diving Hírességek Csarnokába, ez a legutóbbi díj számos más elismerés hátterében is szerepel, köztük a PADI Lifetime Achievement Award 2020-ban, a Reaching Out Award a DEMA-tól és az Év Divers of the Beneath the Sea 2018-as búvárai, valamint a Women's Hall 2009-ban.

Margo az elmúlt 25 évben élen járt a búvárkodás népszerűsítésében a következő generáció számára, több mint 8,000 fiatal búvárt és családjukat inspirálta, és jelentős mértékben hozzájárult a víz alatti felfedezéshez és oktatáshoz.