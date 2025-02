A DNS bizonyítja: az orkák ölnek fehér cápamájért

Az 2018 korai szakaszában, Divernet / Búvár magazin futott exkluzív történet Richard Peirce cápaszakértőtől. Éles figyelmeztetést hordozott magában: a dél-afrikai nagy fehérekkel való ketrecbúvárkodáson alapuló turizmus veszélybe került, mert a cápamáj ízű orkák megölték vagy elriasztják a cápákat.

Két bizonyos orka, a Port és a Starboard, rémuralmat indított el azon, amit mindig is a végső csúcsragadozónak tartottak. A jövedelmező cápa-búváriparban részt vevők számára fájdalmas volt elfogadni ezt a javaslatot.

Orca (Isabella Reeves / Flinders Egyetem)

Most, hét év telt el, és Dél-Afrikában még mindig kevés a fehér cápa, a DNS-tanulmányok először erősítették meg, hogy egy orka volt felelős egy fehér cápa levadászásáért és mája miatti megöléséért.

Az eset ezúttal Ausztráliában történt. A szemtanúk több gyilkos bálnát láttak (orcinus orca), köztük két helyileg elismert egyed, Bent Tip és Ripple, 2023-ban nagy zsákmányt fogtak a Bridgewater-öbölben, Portland közelében, Victoria államban.

Két nappal később egy 4.7 méteres fehér cápa teteme (Carcharodon carcharias) kimosták a partra, és az állami halászati ​​tisztek összegyűjtötték vizsgálat céljából.

Fehér cápa tetemét felmosták Portlandben (Ben Johnson / Portland Bait & Tackle)

Négy harapott seb

A cápa most publikált tanulmányát a Flinders Egyetem tudományos csoportja vezette, akik a tetemen lévő négy jellegzetes harapásból vett tampont elemezték.

A bizonyíték ott volt a DNS-ben, amikor a tamponokat a ragadozó által hagyott genetikai anyagra szekvenálták. Egy orka felfalta a cápa középső részét, ahol egykor a tápanyagban gazdag máj volt, a másik három seb pedig felfedte a szélesorrú hétkopoltyú cápák felderítéséből származó DNS-t. Hiányoztak a nagy fehér emésztő- és szaporítószervei is.

The analysis builds on anecdotal evidence of predation by orcas on great whites and other species of sharks in South Africa and also Kalifornia.

„Ezek az eredmények meggyőző bizonyítékot szolgáltatnak a gyilkos bálnák fehércápákra való ragadozására az ausztrál vizekben, ami erősen jelzi a szelektív májfogyasztást” – mondja Isabella Reeves, a tanulmány vezető szerzője, az egyetem Southern Shark Ecology Group és a Nyugat-ausztrál Cetkutató Központ (CETREC) PhD-jelöltje.

"Ez arra utal, hogy az ilyen ragadozó események szélesebb körben elterjedtek és elterjedtebbek lehetnek szerte a világon, mint azt korábban hitték."

A Flinders Egyetem tanulmányi infografikája (Emma Luck)

Más cápák

Ausztráliában időnként feljegyeztek orkákat, amelyek kékcápát, porbeagle-t, rövidúszójú makót, földi cápát és tigriscápát zsákmányoltak, de korábban nem történt nagy fehér cápák megölése.

„A bizonyítékok azt sugallják, hogy a dél-afrikai gyilkos bálnák ragadozása következtében kiszorultak vagy közvetlenül elpusztuló fehér cápák a tágabb értelemben vett tengeri ökoszisztémában lépcsőzetes változásokhoz vezettek” – magyarázta Adam Miller, a társszerző, a Flinders docense.

“We know that white sharks are key szabályozók of ecosystem structure and functions, so it’s very important we preserve these top predators. Therefore it is important that we keep a tab on these types of interactions in Australian waters where possible.”

Az új tanulmány az kiadva Ökológia és evolúció.

