Orca borjúhalál vigasztalása – de nem a J35-höz

A washingtoni Puget Sound állambeli Tahlequah orca nemrég született nőstény borjúja elpusztult – a gyászoló anya pedig a hírek szerint ismét magánál tartja a holttestet, ahogyan azt egy hét évvel ezelőtt elpusztult borjúval is tette.

A Bálnakutató Központ kutatói (CWR) arról számoltak be, hogy az anya, akit hivatalosan J35-ként a Csendes-óceán északnyugati kardszárnyú bálnáinak J podja közé soroltak, megszületett – de arra is figyelmeztettek, hogy az anya és a J61 borjú viselkedése egészségügyi aggodalmakra adott okot, úgy mint Divernet december 27-én jelentették be.

„J61 halála különösen pusztító, nem csak azért, mert nőstény volt, aki egy nap potenciálisan vezethette volna saját matriline-jét, hanem az anyja, J35 történetét is figyelembe véve, aki mára négy dokumentált borjúból kettőt elveszített – mindkettőt nők voltak” – szögezte le a CWR.

Az Orca J35 nem élte túl (Maya Sears)

Hozzátette, hogy J35-öt először látták a szónoki emelvényén vagy a uszony hogy J61 holttestét hordozza újév napján. Az ilyen gyászviselkedésről ismert volt, bár 2018-ban tett tettei, amikor 1,600 napon keresztül 17 km-es távot tett meg ezen az úton, felkeltették a nemzetközi figyelmet, mert olyan szélsőségesek voltak.

A gyilkos bálna hüvelyek olyan kiterjedt családok, amelyek egy életen át együtt maradnak. A gyászoló anyák tovább fejezhetik ki érzelmeiket azáltal, hogy megváltoztatják hívásaikat, csökkentik a táplálékfelvételt vagy lassítják mozgásukat, míg a hüvelyben lévő többi orca gyakran a közelében marad, hogy támogatást nyújtson.

Lazachiány

J35 első borja most 14 éves, és a harmadik, 2020-ban született, szintén életben van. A kritikusan veszélyeztetett déli gyilkos bálna (SRKW) populáció részét képezik, amely a szennyezés, a hajók zaja és az éghajlatváltozás hatásaival együtt szenved az elsődleges táplálékforrást biztosító Chinook lazac készleteinek hiányától.

A populációt 75-re csökkentették, beleértve a feltételezések szerint csak 23 tenyész nőstényt.

NOAA halászat korábban arról számolt be, hogy J35 testállapota „szubnormálisnak” tűnt, ami arra utal, hogy valószínűleg nem tudott elegendő zsírt tárolni a sikeres laktációhoz, és hogy a borjú valószínűleg koraszülött volt, és nem tűnt élénknek.

A J35 2024 utolsó napján bekövetkezett elvesztése miatt volt ok vigasztalásra, azonban egy másik SRKW orca születésének megerősítése, a J62. Számos felnőtt nőstény között látható, nemét és az anya kilétét még nem sikerült megállapítani. „A borjú fizikailag és viselkedésileg normálisnak tűnt” – jelentette a CWS.

A kutatók azt tervezik, hogy a körülmények és az orkák mozgása lehetővé teszi mind a J35, mind az új J62 borjú nyomon követését.

