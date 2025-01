A dagadócápa látszólagos szűztől születik

at

at 9: 58 am

Duzzadt cápatojás kelt ki az Egyesült Államokban – annak ellenére, hogy legalább három éve egyetlen hím cápa sem volt jelen az akváriumi élőhelyén, amely megtermékenyítette volna.

A tojást először a tenyésztő csapat azonosította Shreveport Akvárium Louisianában 2024 tavaszán, bár már február óta észrevétlenül feküdhetett a tankban.

A dagadt cápa tojásos eseteinek kikelése általában kilenc hónaptól egy évig tart, és a csapat tudta, hogy az élőhelyet megszálló két nőstény cápa a 2021 eleji Covid-járvány előtt nem érintkezett hím cápával.

dagadó cápák (Cephaloscyllium ventriosum) egyfajta macskacápa, amely a Csendes-óceán keleti part menti vizeiben honos. Nevük a cápák azon szokatlan képességéből ered, hogy levegővel vagy vízzel fújják fel testüket, hogy megfélemlítsék a ragadozókat.

A tojást az akvárium karanténlétesítményében szoros megfigyelés alatt tartották, amíg a kölyök január 3-án kikelt, a csapat segítségével.

Úgy tűnik, hogy a születés vagy az ivartalan szaporodás ritka esete, amelyet partenogenezisként ismernek, vagy a megtermékenyítés, amely a párzás után hosszabb ideig késik.

Néhány hónap elteltével a tenyésztő csapat képes lesz vérmintát venni a kölykökből DNS-elemzés céljából, hogy megtudja, melyik szokatlan körülmény áll fenn.

„Ez a helyzet hihetetlen, és jól mutatja ennek a fajnak az ellenálló képességét” – mondta az akvárium élő állatokért felelős kurátora, Greg Barrick. „Nagyon izgatottan várjuk az elkövetkező hónapokban, hogy megerősítsük, valóban partenogenezisről van-e szó, vagy a megtermékenyítés késleltetéséről. Ez valóban azt bizonyítja, hogy az élet… megtalálja a módját.”

Nincs kiállítva

A dagadócápa bébi, akitől Yoko nevet kapta onyoko, a csumas (bennszülött amerikai) cápa szó, azt mondták, hogy virágzik. A ritka szaporodási események során született cápákról azonban ismert, hogy jelentős egészségügyi kihívásokkal néznek szembe, ezért Yoko még nincs kiállítva, és továbbra is szorosan figyelik.

Arra a kérdésre, hogy mikor múlik el az életveszély, Barrick elmondta Divernet: "Nem vagyok benne biztos, hogy valaha is igazán meg tudunk lazulni ezen a téren, de biztosan magabiztosabbak leszünk az első születésnapja után."

Yoko gondos megfigyelést igényel az első évében (Shreveport Aquarium)

Tavaly egy Charlotte nevű rája terhes volt egy észak-karolinai akváriumban, annak ellenére, hogy nyolc éve nem érintkezett hím rájával. Feltételezhető volt, hogy ez vagy partenogenezis, vagy cápa általi impregnálás.

A közösségi média követői, akik kezdetben a terhességet ünnepelték, türelmetlenebbé és sértődékenyebbé váltak az akvárium személyzetével szemben, amikor a rája nem hozta meg a várt kölyköket. Később meghalt, miután kiderült, hogy nem terhes, hanem reproduktív betegsége van.

A partenogenezist először 2006-ban dokumentálták komodói sárkányoknál a brit állatkertekben, és alkalmanként zebracápákban és fűrészhalban is feljegyezték, de gerinceseknél továbbra is ritka. Miért fordul elő és kiváltó okai továbbra is ismeretlenek.

A Diverneten is: „Különleges” fehér cápa valószínűleg az első élő újszülött, Ritka hozzáférés: pörölycápa embriók, A kölyökcápák bizonytalan jövő elé néznek, Ritka cápaiskolát találtak az Atlanti-óceánon