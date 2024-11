Az idő visszaforgatása: A medúza fordítva öregszik

Azok a búvárok, akik a fáradságosabb merüléseken érzik a korukat, és szeretnék, ha visszatekernék az órát a legjobb állapotukra, ne utasítsák el a lehetőséget. Úgy tűnik, hogy a merüléseid során látott lények közül legalább néhány képes erre, szóval képzeld el, hogy a képességüket meg lehetne ismételni!

Kutatók Joan Soto-Angel és Pawel Burkhardt a Bergeni Egyetem Norvégiában felfedezték, hogy a fésűs zselé egy fajtája, Mnemiopsis leidyi, képes megfordítani életciklusát, a felnőttkorból lárvaállapotba fordulva. A rossz hír az, hogy a folyamat elindításához súlyos stresszre van szükség.

Valójában egy másik faj, Turritopsis dohrnii, már korábban is ismert volt, hogy képes a felnőtt medúzából polipká válni, így megkapta a „halhatatlan medúza” címkét, de az új lelet bizonyítja, hogy ez a képesség nem egyedülálló.

„Megmutattuk az érett lebeny stádiumait M leidyi egy stresszes időszak után képesek visszafordítani cydippid lárva állapotba” – mondja Soto-Angel. „Az a tény, hogy találtunk egy új fajt, amely ezt a különös „időutazó gépet” használja, lenyűgöző kérdéseket vet fel azzal kapcsolatban, hogy ez a képesség mennyire elterjedt az élet állatfái között.”

Szokatlan képességek

Fésű zselé, ill ctenoforok, korábban a regenerációval és egy másik szokatlan képességgel hozták összefüggésbe: ivaros szaporodást még lárvaállapotban is.

Amikor Soto-Angel észrevette, hogy egy felnőtt M leidyi A tengeri diónak is nevezett zselé eltűnt egy tartályból, és csak egy lárvát hagyott maga után, ő és Burkhardt arra indultak, hogy kiderítsék, képesek-e szabályozni az ilyen visszafordítás feltételeit.

Időzített szekvencia, amely fordított fejlődést mutat lobectomizáltban M leidyi medúza (Bergeni Egyetem)

Ennek elérése érdekében 65 egészséges kifejlett tengeri diót tartottak elkülönítve tartályokban, és két hétig éheztették, mielőtt hetente egyszer, később pedig kétnaponta etették. Tizenöt ember felnőtt lebenyét műtéti úton távolították el, ami további stressztényezőt jelentett.

A zselék zsugorodni kezdtek, a még lebenyekkel rendelkezők visszaszívták ezeket a testükbe. „Egyszerűen lenyűgöző volt látni, ahogy lassan átalakulnak tipikus cydippid lárvává, mintha visszamennének az időben” – mondja Soto-Angel.

"Több hét alatt nemcsak morfológiai jellemzőiket alakították át, hanem teljesen más táplálkozási viselkedést is mutattak, ami egy cydippid lárvára jellemző."

Ősi tulajdonság

A kísérlet kimutatta, hogy míg az 50 kiéhezett medúza közül hét teljesen lárvává alakult, addig a lebenytelenített és ezért nagyobb igénybevételnek kitett kocsonyák nagyobb hányada – 15-ből hat – vált vissza.

A fésűs zselé a legkorábbi állati származásúak közé tartozik, ezért úgy gondolják, hogy a fordított fejlődés az állatvilág ősi jellemzője lehet.

„Ez a lenyűgöző felfedezés számos fontos felfedezés előtt nyit ajtót” – mondja Burkhardt. "Érdekes lesz feltárni a fordított fejlődést előidéző ​​molekuláris mechanizmust, és azt, hogy mi történik az állat ideghálójával e folyamat során."

A tanulmány megjelent a folyóiratban Proceedings of the National Academy of Sciences.

