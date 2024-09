Az Egyesült Királyság búvára elnevezte Afrika első törpe pipalóját

Dr. Richard Smith nem ez az első alkalom, hogy felfedez egy új tengeri fajt – köztük az afrikai kontinens első törpe csikóhalát –, de leírja a törpehalat. csőló, amelyet Dél-Afrika népszerű búvárhelyén, a Sodwana-öbölben fotózott le, mint „apró csodát”.

Az apró halak „új reflektorfénybe helyezik Afrika gazdag, de gyakran figyelmen kívül hagyott, kicsiny tengeri biológiai sokféleségét” – mondja az Egyesült Királyság búvára, aki Dr. Louw Claassens dél-afrikai tengerbiológussal és az IUCN Seahorse, Pipefish & Seadragon Specialist Group más tudósaival közösen.SPS SG), most leírta és elnevezte a ritka lényt.

A pipahal a nevet kapta Cylix nkosi, dolgoztam, ahol az nkosi jelentése 'király' vagy 'főnök' a helyi nguni nyelvben. A szeme feletti koronaszerű csontos szerkezet uralkodói megjelenést kölcsönzött neki.

A törpe pipaló természetes élőhelyén (© Richard Smith / OceanRealmImages.com)

Dr. Richard Smith

A Sodwana törpe pipaló legfeljebb 5 cm-re nő, és része a Syngnathidae Csikóhalakat, pipahalakat és tengeri rétiseket is magában foglaló család, de szokatlan elhelyezkedése és jellegzetes tulajdonságai miatt „miniatűr csikóhal egy csavarral” – mondja Dr. Smith. Legközelebbi rokona, Cylix tupareomanaia, több mint 12,000 XNUMX km-re található Új-Zélandon.

The pipefish was spotted clinging to a sponge on 2 Mile Reef at a depth of about 22m with the help of local diver Christo van Jaarsveld. It was classified by taxonomist Graham Short of the Australian Museum and Kalifornia Academy of Sciences, and a csapat tanulmánya most jelent meg ben Ichtiológia és herpetológia.

Megőrzött nőstény csontvázai CT-vel (A) és férfi (B) példányai Cylix nkosi és (C) legközelebbi rokona, egy férfi Cylix tupareomanaia Új-Zélandról (SPS SG)

„Egy ilyen faj megtalálása arra késztetett bennünket, hogy mélyebben megvizsgáljuk az Indiai-óceán biológiai sokféleségét” – mondja Dr. Smith. „Az az érzésem, hogy ez egy izgalmas határterület a makroszkopikus természetközösség számára – minden bizonnyal még sok csodálatos felfedezés vár ránk.”

Az SPS SG tagjai 2020-ban azonosították a dél-afrikaiakat Hippocampus nalu, az első törpe csikóhal, amelyet valaha találtak afrikai vizeken. De mindkét faj és az egész Syngnathidae csoportja egyre sérülékenyebbnek tekinthető az emberi tevékenységekkel szemben, különösen az éghajlatváltozás és a pusztító fenékvonóháló hatásai miatt.

Cylix nkosi „királyi” fejszerkezetével (© Richard Smith / OceanRealmImages.com)

Dr. Smith professzionális víz alatti fotós, a szerzője Az alatta lévő világ: Ismeretlen tengeri lények és korallzátonyok élete és ideje, és törpe csikóhal fókuszpontja az SPS SG számára.

Ezt a globális hatóságot, amely 43 nemzetközi szakértőt foglal magában, akik tudományos és műszaki útmutatást adnak a kormányoknak és a természetvédelmi testületeknek. Projekt Seahorse.

„Miközben ünnepeljük ezt a figyelemre méltó leletet, ez egy újabb emlékeztető arra, hogy megvédjük óceánjaink kényes egyensúlyát, mielőtt ezek a törékeny és korábban ismeretlen fajok nyomtalanul eltűnnének” – mondja Dr. Smith.

