A 7 kontinensen átívelő búvárkodás világrekordot hozott

Barrington Scott amerikai búvár igazolt Guinness-rekordot állított fel a leggyorsabb búvárkodás során mind a hét kontinensen.

A leküzdendő határ 30 nap volt, de Scottnak, más néven BJ-nek kevesebb, mint 20 alatt sikerült végrehajtania a bravúrt. Világkörüli útját 19 nap, 19 óra és 40 perc alatt tette meg november 13. és december 3. között. tavaly.

Scott Thaiföldön (Barrington Scott / Bj.thetraveller)

„A rekord felállítása több, mint személyes teljesítmény, hanem a rugalmasságról, a felfedezésről és bolygónk víz alatti világának szépségéről tanúskodik” – mondja Scott. „Remélem, ez másokat is inspirál – különösen a fekete közösségen belül – a vízi sportok és a kalandok felkarolására.”

Scott a vízisportok képviseletének szószólójaként azt mondja, elkötelezett a sokszínűség növelése iránt a búváriparban, amelyben az afroamerikaiak a munkaerő mindössze 5-8%-át teszik ki.

Gyógyulás és cél

Scott 2021 óta a PADI búvároktatója, képzett szakács, szabadbúvár, gyerekkönyv-író és fotós is. Benne nőtt fel New YorkBronxban, mielőtt az arizonai Phoenixbe költözött volna, de most ideje nagy részét Thaiföldön tölti, ahol azt mondja, hogy búvárlehetőségei, valamint kultúrája és szépsége miatt választotta bázisát.

Gyerekkorában azt mondja, lenyűgözte a természeti világ, amelyet olyan tévécsatornákon keresztül láthatott, mint a National Geographic és a Discovery.

Miután nevelőszülőknél töltött időt, és katonai bevetést végzett Afganisztánban, mint az amerikai tengerészgyalogságnál, mint helyszíni drótszerelő, leírja, hogy „gyógyulást és célt” talált a búvárkodás iránti szeretete révén, amely 2015-ben kezdődött. A Bahamákon tanult meg merülni, és a sport azóta több mint 35 országba vitte.

Új Guinness-rekord

Elhatározta, hogy szponzorációval és adományokkal 50,000 XNUMX USD-t gyűjt össze Guinness World Records ajánlatot, és elmondja, hogy hét kontinensen átívelő forgószél-útja számos „egyszer az életben” élményt nyújtott számos különféle tengeri ökoszisztémában, az Antarktisz érintetlen vizeitől Ausztrália korallzátonyaiig.

Elmondása szerint minden merülés hangsúlyozta a tengeri védelem sürgősségét.

„Az egyik legemlékezetesebb merülésem Hondurasban maradt a barátaimmal, de ez az expedíció megtanított arra, hogy a lehetséges határok feszegetése ajtókat nyithat meg mások előtt” – mondja Scott.

Azt mondja, azt tervezi, hogy továbbra is inspirálja az egyedül utazókat, és utazási tanácsokat oszt meg Instagramján Bj.thetraveller, miközben kiáll a fenntartható turizmus és a tengerek megőrzése mellett.

