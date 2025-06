A Seafari Diving luxus élőhajót indít a bahamákra, a Blue Marlint

A Seafari Diving, amely luxus búvárhajókat üzemeltet Egyiptomban és a Maldív-szigeteken, bejelentette, hogy jövőre piacra dobja a legmodernebb luxus élőhajóját, a Blue Marlint, amely újraértelmezi a búvárkodás élményét a Bahamákon.

Búvárok által búvároknak épített, teljes gerinccel felfelé haladva ez a csodálatos acéltestű hajó a kényelem, a biztonság és a világszínvonalú búvárkalandok tökéletes keverékét kínálja.

A 42 méter hosszú és nyolc méter széles Blue Marlint aprólékosan tervezték, hogy páratlan búvárélményt nyújtson. Négy tágas fedélzetével és 14 elegánsan berendezett kabinjával a hajó akár 26 vendég befogadására is alkalmas, maximális kényelemben. A szálláslehetőségek között két egyszemélyes kabin, két king size kabin és tíz kétágyas kabin található, mindegyik saját fürdőszobával, óceánra néző kilátással és egyénileg szabályozható légkondicionáló egységekkel.

Pazarul berendezett kétágyas kabin a Blue Marlinon

A hajó egész területén nagy sebességű WiFi, valamint fedélzeti intranet és szórakoztató rendszer lesz elérhető.

A Blue Marlin öt, hét, tíz és 14 éjszakás útvonatokat üzemeltet, a Bahamák leglátványosabb merülőhelyein barangolva, különös tekintettel a világszínvonalú cápamerülésre. A vendégeknek lehetőségük lesz pörölycápák, tigriscápák és óceáni fehérfoltú cápák mellett merülni, felfedezve a vibráló korallzátonyokat, drámai sziklaszakadékokat, misztikus kék lyukakat, történelmi roncsokat és még sok minden mást a Bahamák virágzó tengeri ökoszisztémáiban.

A Blue Marlin tágas merülőfedélzettel rendelkezik majd.

A búvárok biztonságát és kényelmét szem előtt tartva tervezett Blue Marlin tágas merülőfedélzettel büszkélkedhet, amely bőséges helyet kínál a felszerelés tárolására és előkészítésére. A fedélzeti létesítmények közé tartozik egy külön étkező panorámás kilátással az óceánra, valamint egy társalgó, amely lélegzetelállító kilátást nyújt a nyílt tengerre, tökéletes helyet biztosítva a merülések közötti kikapcsolódáshoz.

Ezenkívül a hajó nyugágyakkal ellátott napozóterasszal és kényelmes ülőhelyekkel ellátott szabadtéri bárral is rendelkezik, amely kellemes légkört teremt a vendégek számára egy búvárkodással töltött nap utáni kikapcsolódáshoz.

Napozóterasz a Blue Marlinon

A hajó a legmodernebb biztonsági és navigációs rendszerekkel van felszerelve, és személyszállító jachtként van besorolva, biztosítva a legmagasabb nemzetközi biztonsági előírások betartását.

Merülj el a kivételesben

A búvárkodás élményének fokozása érdekében a Blue Marlint két RIB csónak kíséri majd, nitroxot kínálnak, és búvártanfolyamokat is tartanak. A hajó újralégzős és technikai búvárkodásra is alkalmas, és a KISS Rebreathers US-szel és a Dive Talkkal kötött partnerség révén oktatást és bérlést is kínál az új DiveTalk GO! újralégzős rendszerhez. Ezenkívül a vendégek hozzáférhetnek a Bare Sports és az Atomic Aquatics kiváló minőségű bérelhető felszereléseihez.

A Blue Marlin építése során a fenntarthatóságot is szem előtt tartva tervezték. A hajót szennyvíztisztító teleppel és kibocsátáscsökkentő berendezésekkel szerelik fel, hogy minimális környezeti hatást gyakoroljanak, összhangban a Seafari Diving környezettudatos működés iránti elkötelezettségével.

A Blue Marlin hívogató társalgója

„A Blue Marlint úgy építettük, hogy a kényelmet, kalandot és világszínvonalú búvárkodást kereső búvárok számára a lehető legjobb fedélzeti élményt nyújtsa” – mondta Jean Henon, a Seafari alapítója. „Luxus kényelmével, szakértő személyzetével és gondosan összeállított útvonalaival alig várjuk, hogy felejthetetlen kalandokra vágyó vendégeket üdvözölhessünk a fedélzeten a Bahamákon.”

A Blue Marlin foglalható, az indulások 2026 októberében kezdődnek. A hajóutak ára 2,350 dollártól kezdődik. További információkért és a búvárkaland lefoglalásához kattintson ide itt.