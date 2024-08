A Grant kiterjeszti a Manx búvárklub képzési körét

A Man-sziget legrégebbi búvárklubja lottópályázati támogatást kapott, hogy több új búvárt képezhessen ki – és reméli, hogy csökkenti a felvételi korhatárt.

„Nagyon jó lenne látni, hogy több fiatal szeretne megtanulni búvárkodni” – mondja Leigh Morris klubelnök, aki a Manx Lottery Trust által nemrégiben jóváhagyott finanszírozási kérelmet írta.

The Isle of Man Sub-Aqua Club (IOMSAC), now in its 66th year, was awarded £2,500 by the trust to enable it to offer free pool edzés to eight young people over the next two winters.

„Célunk, hogy fiatalokat képezzünk ki az Ocean Diver képesítés megszerzésére, és van két gyakornunk, akik most kezdték el” – mondta Morris. Divernet. Az extra készpénz fedezi a megfelelő méretű búvárfelszerelések beszerzésének költségeit, valamint a medencebérlés költségeit az extra foglalkozásokhoz.

Az IOMSAC egyben az egyik legrégebbi brit Sub-Aqua Club fióktelep (BSAC 76), amelyet 1959-ben indítottak el a már bezárt Port Erin Marine Field Research Station munkatársai. A Man-sziget az Egyesült Királyság koronafüggő tartománya, és „az egyetlen egész nemzet a világon, amely az UNESCO bioszférája” – mondja Morris.

A klubnak körülbelül 50 tagja van, köztük jelenleg körülbelül egy tucat gyakornok. A legtöbb héten merül, az időjárástól függően, és két RIB-vel rendelkezik, amelyeket a sziget különböző oldalain tartanak a rugalmasság érdekében, bár a tagok használhatják a Man-sziget egyetlen búvárboltja, a Discover Diving által üzemeltetett keménycsónakot is.

Medence karbantartására edzés is carried out at King William’s College and open-water edzés mainly from Port Erin jetty,

Leigh Morris reflected the Isle of Man's marine-life fényképezés opportunities as a Splash In Biosphere Biodiversity award-winner this July.

Morris a Manx Wildlife Trust-nál dolgozik, csakúgy, mint a klub titkára, Dr. Lara Howe, az alap tengerésztiszt és az IoM. Tengeri keresés co-ordinator, while dive officer John Kermode is a BSAC National oktató.

Eltekintve a sziget által jelzett tengeri élet látványosságoktól UNESCO bioszféra státusza alapján a klub számos mélységben hozzáférhet a hajóroncsokhoz, és birtokában van a „Brit-szigetek egyik legtörténelmibb roncsának” – HM. Sloop Racehorse, amely 1822-ben süllyedt el, és a klub pontosan 200 évvel később fedezte fel újra.

Tavaly három ágyút találtak a roncson. „Rendszeresen búvárkodunk a helyszínen, és minden merüléskor új műtárgyakat találunk” – mondja Morris. Ennek a proaktív klubnak a következő projektje egy külső kérésre az, hogy a merüléseket a Douglas világítótorony körül összpontosítsa az elveszett történelmi lámpafelszerelés felkutatására.

