A búvár egyéni kirándulása a cornwalli roncslelethez vezetett

A diver who decided to carry out a solo dive off Cornwall’s north coast rather than waste the day when her buddy felt unwell is delighted that she did so. That was the day this summer Rachael Edmans chanced on a shipwreck that appeared to have been forgotten since its sinking almost 130 years ago.

Edmans, egy lelkes búvár és víz alatti fotós, Portreath mellett merült el, mindössze négy mérföldre Camborne melletti otthonától. Merülése először egy horgonyt tárt fel, a későbbi betörések pedig egyre több roncsot tártak fel, amelyet nagyon szeretett volna azonosítani.

Rábukkant egy fényképre, amelyen egy süllyedő hajó mentőakciója látható a tengerparton, 25. január 1895-én. Ez arra utalt, hogy a roncs valószínűleg a gőzösé lehet. Escurial.

Edmans azt mondja, hogy a felfedezés óta minden alkalommal megmerítette a roncsot, hogy többet tudjon meg róla.

Escurial és a Hayle mentőcsónak FH Harrison (John Charles Burrow / Nemzeti Levéltár / Picryl)

A Escurial

A Escurial egy vasból készült szkúnerrel szerelt csavaros gőzös volt, amelyet 1879-ben Alex Stephens, a Lighthouse-ból, Govanból épített Raeburn és Verel Glasgow-ban. Azon a napon, amikor elsüllyedt, útban volt Cardiffból, szenet szállítva az adriai kikötőbe, Fiuméba, a mai horvátországi Rijekába.

Az időjárás gyorsan változott, csípősen hideg és viharos szél fújt, de úgy gondolták, hogy a gépház szivárgása okozta a hajó megsemmisülését. A fényképen a mentőcsónak látható FH Harrison, amelyet a szárazföldön küldtek a közel 50 mérföldre lévő Hayle-ből, még mindig a homokon Portreath.

Fent és lent: Kilátás az Escurial roncsáról (Rachael Edmans)

A búvár egyéni kirándulása az 10. cornwalli roncslelethez vezetett

A mentők megpróbáltak felállítani egy bricsesz bója kötélrendszert, de az nem érte el az ütközött hajót, végül a legénységnek az életéért kellett úsznia, a mentők pedig emberi láncot formáltak a tengerbe, hogy kihúzzák őket. A 20 férfiból csak kilenc maradt életben.

A helyiek azonban ma úgy tűnt, hogy nem tudtak a hajóroncs létezéséről, amikor Edmans megkérdezte, hogy merültek-e valaha a helyszínen. „Sokan azt mondták, hogy nem, eltűnt, vagy nem tudták, hol lesz” – mondta Divernet.

A roncs a Gull Rock közelében fekszik apálykor 8-9 méter, dagály idején 15 méteres mélységben, és erős áramlatoknak lehet kitéve, mondja Edmans. Hosszú felszíni úszást is igényelhet a strandról.

„Először véletlenül akadtam rá a horgonyra” – mondja. „Egyedül merültem, mert a haverom beteg volt, és nem akartam elszalasztani a lehetőséget – Portreath drámaian megváltozik egy nap leforgása alatt.”

„Döbbenten – és idegesen”

A roncs megtalálásáról Edmans így nyilatkozott: „Teljesen el voltam döbbenve – és ideges. Mindig van hiányérzetem, mert az emberek meghaltak miatta. Szeretem azt hinni, hogy a halak a lelkek, amelyeken élnek.

„A roncs a tengerfenék nagy részét beborította. Készítettem néhány képet és egy videót, majd lassan a felszínre bukkantam, hogy lássam, hol vagyok, és tájékozódjak. Utána elvittem a haverjaimat, hogy mutassák meg nekik, mert a roncsot most már természetes navigációval is meg tudom határozni.”

Búvár és medúza (Rachael Edmans)

Rachael Edmans általában a vadon élő állatok fényképezésére összpontosít, akár a víz alatt, akár a tetején

Edmans, aki a PADI Divemaster, azt mondja: „Bárkivel merülök, és rengeteg barátom van, akik együtt csinálják azt, amit szeretünk.

„Nem gyakran merülök egyedül; Leginkább haverokat használok. Van szóló képesítésem, de sokkal jobb számomra, ha valakivel együtt vagyok. Csak aznap volt – nem hagytam ki a lehetőséget, hogy elázzam!”

