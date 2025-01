A búvárok Tudor fegyverfogása brit-ír szakadást okozott

Búvárok emeltek ki egy pár ritka Tudor bronz ágyút egy hajóroncsból Írország partjainál, és „kérdések nélkül” adták tovább a kiállításra. Tower of London mintegy 50 évvel ezelőtt, az Ír Nemzeti Levéltár újonnan kiadott állami dokumentumai szerint.

Az ír hatóságok azt követelték a Towertől, hogy adják vissza az általuk „illegálisan becsempészett” fegyverekként leírtakat – és évtizedekkel később, attól tartva, hogy az Ideiglenes IRA megtorlásul célba veheti a Towert, a vita újra fellángolt.

Azt mondták, hogy a 2.7 méteres ágyút egy hajóroncsból vitték el a Great Newtown Head partjainál, a Tramore-öbölben, Co Waterfordban, Írország délkeleti partján az 1970-es évek elején.

A Tudor-rózsa emblémákat viselve VIII. Henrik királynak öntötte őket az 1540-es években az Owen Brothers londoni királyi fegyveröntöde. Az ilyen típusú „saker” közepes ágyúknak csak nyolc másik példányát találták.

Eddie Bourke ír roncsbúvár könyvében Hajóroncsok az ír tengerparton azt írta, hogy a Királyi Haditengerészet egyetlen korai hajója, amelyet nem találtak a környéken, a brigantine volt állás. 1566-ban elveszett, négy évvel korábban épült, de régebbi fegyverekkel volt felfegyverkezve.

Vonóhálós, gödör és lakóautó

Az 1970-es években megjelent sajtóhírek szerint, miután az ágyút felemelték és partra vitték egy vonóhálós halászhajón, egy „brit kincsvadász banda” elrejtette őket egy tanyasi silógödörben, mielőtt egy lakókocsival Angliába csempészte őket.

Állítólag 3,250 GBP „leütési áron” adták el a Tower of London egyik tisztviselőjének, majd állítólag megjelentek a kiállításon. Királyi Fegyvertár Múzeum a Fehér Toronyban.

A nyilvánosságra hozott dokumentumok azt mutatják, hogy a Írország Nemzeti Múzeuma, Külügyminisztérium és az állam főügyvédje többször is követelte a fegyverek visszaszolgáltatását. Állításuk szerint a búvárok megsértették az ír és az angol törvényt is, mivel nem jelentették be felfedezésüket a roncsfogadónak.

1992-ben, amikor a két ágyút akkor körülbelül 60,000 XNUMX fontra becsülték, a Királyi Fegyvertár Múzeum kifejezte óhaját a helyzet megoldására – részben abból a szempontból, hogy az IRA-t a Tower megcélzására ösztönözheti. A következő évre azonban visszatért ahhoz az állásponthoz, hogy igazolást kért arról, hogy a fegyverek ír állami tulajdonok.

2003-ban az Ír Nemzeti Múzeum éves jelentésében bejelentette, hogy az ágyú ír tulajdonjogát végül elfogadták, és a vitát rendezték. A fegyvereket úgy értesült, hogy visszaküldték Írországba – bár jelenlegi tartózkodási helyük nem tisztázott.

