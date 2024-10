A „Csendes-óceán szellemhajója” végül megtalálta a nyomát

A USS roncsa Stewart, a century-old destroyer that earned the peculiar distinction of serving in the Pacific under both American and Japanese flags during WW2, has been discovered more than 1km deep off the northern Kalifornia coast by a team of undersea investigators.

USS Stewart (DD-224) az Ocean Infinity robottengerészeti kutatócég, a non-profit Air/Sea Heritage Foundation, a SEARCH kulturális erőforrásokat gyártó cég, a NOAA Nemzeti Tengeri Szentélyek Hivatala és a Haditengerészeti és Örökség Parancsnokság (NHHC) együttműködési expedíciója során került elhelyezésre.

A USS Stewart (Ocean Infinity) nagy felbontású szintetikus rekesz szonárképe

A roncs belül van NOAAA Cordell Bank Nemzeti Tengerészeti Sanctuary olyan területen, amely összhangban van az 24. május 1946-i haditengerészeti gyakorlat részeként történt szándékos elsüllyesztésről szóló történelmi beszámolókkal.

A Philadelphiában épült és 1920 szeptemberében üzembe helyezett Stewart túl későn fejezték be ahhoz, hogy részt vegyenek az első világháborúban, de a második világháborúban frontvonalbeli akciókat látott.

1941-ben, miután Japán megtámadta Pearl Harbort, a Fülöp-szigeteken, Manilában állomásozott az amerikai haditengerészet ázsiai flottájának részeként, amely főleg elavult hadihajókból állt. 1942 februárjában a harc során megsérült, majd egy szörnyű baleset következtében a romboló beszorult egy javító szárazdokkba az indonéziai Jáván, és legénysége kénytelen volt elhagyni a hajót, amikor a japán erők bevonultak.

USS Stewart íja (Ocean Infinity)

A tat (Ocean Infinity)

Egy másik nézet a tatról (Ocean Infinity)

Egy évvel később a javított Stewart as szolgálatba állították a Japán Birodalmi Haditengerészetnél 102-es számú járőrhajó, és a szövetséges pilóták elkezdtek beszámolni egy idős amerikai romboló észleléséről, amely mélyen az ellenséges vonalak mögött tevékenykedett – így alakult ki a „Csendes-óceán szellemhajója” legenda.

Rejtély megoldva

A rejtély csak a háború vége után derült ki, amikor a megtépázott Stewart vízen találták a japán Kurében.

29. október 1945-én visszaküldték az Egyesült Államok haditengerészetéhez az „érzelmi szertartásnak” nevezett ceremónián, majd 24. május 1946-én célhajóként vontatták haza San Franciscóba, ahol célhajóként „temetik el a tengeren”, rakétákat, haditengerészeti és géppuskával több mint két órán keresztül, mielőtt elsüllyedt.

A tisztek tisztelegnek, miközben az Egyesült Államok himnuszát játsszák az újbóli üzembe helyezési ünnepségen Stewartfedélzetén, miközben a japán Hiro Wanban van kikötve. Az új parancsnok, Harold H Ellison főhadnagy jobbról a harmadik (US Navy / National Archives)

Arriving under tow in San Francisco Bay, Kalifornia in early March 1946 (Donald M McPherson / US Naval History & Heritage Command)

Az USS története Stewart haditengerészettörténészek és rajongók tartották életben, de több mint 78 év telt el, mire megtalálták végső nyughelyét.

Ocean Infinity ki akarta próbálni néhány új tenger alatti technológiáját, ezért konzultált az expedícióban részt vevő többi szervezettel, hogy azonosítsanak egy hasznos, közérdekű célpontot. Csak most derült ki, hogy augusztus elején a cég három HUGIN 6000 AUV-t vetett be a USS roncsának felkutatására. Stewart.

A nagy felbontású, szintetikus apertúrájú szonárral és többsugaras visszhanghangzó rendszerrel felszerelt AUV-kat úgy programozták, hogy egyidejűleg 24 órás kutatást végezzenek a tengerfenék kiterjedt területén. Ennek eredményeként tiszta képet kaptunk az elsüllyedt hajóról, amely 1,070 méteres mélységből emelkedik ki.

Az USS többsugaras képe Stewart (Ocean Infinity)

Nagyrészt ép

Az első szkennelések 96 m-t mutattak Stewart nagyjából sértetlen, a hajóteste szinte egyenesen a tengerfenéken támaszkodik. A megőrzési szint kivételesnek tekinthető egy korabeli hajó esetében, így potenciálisan az egyik legjobban megőrzött példánya az Egyesült Államok haditengerészetének ismert „négyhalmú” rombolóinak.

Ezután egy további nagyfelbontású szonáros felmérést végeztek, valamint a helyszín részletes szemrevételezését egy ROV segítségével, hogy élő videót biztosítsanak a parton lévő szakértőknek. Az előállított adatokat a Cordell Bank National Marine Sanctuary részére továbbítják a jövőbeli környezeti értékelések támogatása érdekében, valamint a Tengerészeti Történeti és Örökségvédelmi Parancsnokság hogy segítse a jövőbeli webhelykezelést.

Stewart, akit már repülőgépek bombáztak, egy 40 mm-es löveg tűz alá került (US Navy / National Archives)

Tűz alatt elsüllyedt 24. május 1946-én. A hajó közepére festett japán zászló Stewart 1943-1945 közötti szolgálatát tükrözi. Járőrhajó 102 (US Navy / National Archives)

USS StewartA tengerészek „RAMP-224” néven emlegették a hajójukat, ami a haditengerészet törzsszámának és a hadifoglyok visszatérésére szolgáló korabeli szleng kifejezésnek a kombinációja, vagy „Recovered Allied Military Personnel”. „Egyértelmű, hogy erre gondoltak Stewart inkább egy hajótárs, mint egy hajó” – kommentálta Air/Sea Heritage Foundation Russ Matthews elnök.

„Tudom, hogy az egész expedíciós csapat nevében beszélek, amikor azt mondom, hogy mindannyian nagyon elégedettek vagyunk, hogy ismét segítettünk tisztelni a veteránok örökségét és emlékét” – mondta Dr. James Delgado. KERESÉS.

„Az USS Stewart egyedülálló lehetőséget jelent a 20. század eleji rombolótervezés jól megőrzött példájának tanulmányozására. Története az amerikai haditengerészet szolgálatától a japán elfogásig és vissza, a csendes-óceáni háború összetettségének erőteljes szimbólumává teszi.”

A Diverneten is: HOGYAN AZONOSÍTJÁK 100M+ DIVERS AZ ELVESZETT REPÜLŐGÉP-SZÁRMAZÓT?, TRANSZATLANTI TIE-UP LIFTS I. VÁGORÚ PUSZTÍTÓHARANG, A 'HIT 'EM HARDER' WW2 SUB 1 KM+ MEGTALÁLHATÓ, HOGY TALÁLTÁK MEG A DARKSTAR DIVERS USS JACOB JONES PUSZTÍTÓT 115M-BEN

â € <â € <