A roncsnyomozók egy torpedózott, első világháborús fegyveres gőzöst tártak fel

A kutatók megtalálták a szerintük a HMS roncsát Stephen Furness1-ben az Ír-tengeren elsüllyesztett első világháborús fegyveres beszálló gőzhajó.

A felfedezés az UKRI Arts & Humanities Research Council (AHRC) „Towards a National Collection” projektjének részét képezi, amely kezdeményezés az Egyesült Királyság múzeumainak, galériáinak, könyvtárainak és archívumainak különálló gyűjteményeit állandó hálózatba kapcsolja.

Lenyomozás Stephen Furness az öt alprojekt egyikében szerepelt: a hároméves, 2.9 millió fontot Unpath'd Waters 25 brit szervezet együttműködése a Historic England (HE) vezetésével.

Fényképes képeslap Gibson a Stephen Furnesst mutatja be

A 88 méteres gőzöst West Hartlepoolban építették a Tyne Tees Steam Shipping Co. utasszállító hajójaként, amelyet elnökéről neveztek el, és 1910-ben bocsátották vízre, hogy akár 370 utast szállítson Newcastle és London között.

A Stephen Furness világháború kitörésekor a Királyi Haditengerészet fegyveres beszálló gőzhajója lett, és az oroszországi Murmanszk felé tartó útvonalon szolgált. Az ilyen hajók feladata a blokádok kikényszerítése volt külföldi hajók elfogásával és felszállásával.

13. december 1917-án Lerwickből Liverpoolba tartott javításra, amikor a német tengeralattjáró észrevette. UB-64 az Északi csatornában, 16 km-re keletre a Strangford Loch bejáratától és nyugatra a Man-szigettől.

Egyetlen torpedó elkapta a híd és a tölcsér közé, aminek következtében a kazán felrobbant. A hajó mindössze három perc alatt elsüllyedt, mielőtt a mentőcsónakjait vízre bocsáthatták volna, 95 fős legénység és hat tiszt halálát okozva. Csak 12 ember maradt életben.

A Bangori Egyetem kutatóhajója által gyűjtött többsugaras szonár-szkennelési adatok Madog herceg a régióban található számos roncshely méreteinek elemzésére használták, és ezeket az információkat egyesítették olyan archív forrásokkal, mint például a német tengeralattjárók hadinaplói.

A 35 méteres Prince Madog kutatóhajó (Bangori Egyetem)

A csapat a szél- és árapály-szimulációkat is tanulmányozta az elsüllyedés idején, hogy nyomon követhesse a hajó utolsó pillanatait, négy holttest szétszóródása alapján, amelyeket messze Észak-Wales partjainál találtak.

Az eredmények azt sugallták, hogy a meteorológiai rekordok és a visszajelzési modellek gyakrabban használhatók a hiányzó hajók azonosítására, ha más helyzeti információk korlátozottak.

A roncs 90 méter mélyen fekszik, és korábban azt hitték, hogy a svéd teherhajóé Maja, amelyet egy hónappal a háború vége előtt kilenc emberélettel megtorpedóztak. A kutatók most úgy vélik, hogy megtalálták Maja's marad néhány mérfölddel délebbre.

„A HMS valószínű azonosítása Stephen Furness briliáns és megindító példája az Egyesült Királyság tengeri örökségi adataiban rejlő lehetőségeknek, valamint az Unpath'd Waters csapata együttműködésének és kiváló nyomozói munkájának tanúsága” – kommentálta a HE-t Barney Sloane, az Unpath'd Waters vezető nyomozója.

„Az Egyesült Királyság tengeri öröksége hihetetlenül gazdag, és projektünk célja annak feltárása volt, hogyan érhetjük el, kapcsolhatjuk össze és kereshetjük meg ezt az örökséget új módokon új ismeretek és történetek létrehozása érdekében. Ez az eredmény figyelemre méltó példa arra, hogy milyen fontosnak bizonyul egy ilyen törekvés.”

A térképen a roncs helye, a felvett tengeralattjáró helyzete a támadás idején, valamint az életben maradt tengerészek felszedésének helye (Bangori Egyetem)

Oldott akadályok

“This remarkable discovery demonstrates what can be achieved when cultural heritage organisations come together to push forwards the development of an inclusive, unified, accessible, inter-operable and sustainable UK digitális collection,” said Nemzeti gyűjtemény feléRebecca Bailey programigazgatója.

„A Nemzeti Gyűjtemény felé az egyesült királyságbeli örökség összekapcsolásáról és hozzáférésről szól – mindenki számára, nem csak a tudományos kutatók számára. Szeretnénk feloldani a korlátokat az emberek, a gyűjtemények és a kutatások között – kicsik és nagyok, tudományos és kulturális, nemzeti és regionális.

„Az észak-walesi partokon elmosódott négy tengerész lehetőséget biztosított arra, hogy innovatív tudományos elemzésekkel tájékoztassuk elméletünket a roncsról. Fontos azonban, hogy itt a nagyobb képet nézzük; nem számít, hol van a HMS roncsa Stephen Furness Ez a több mint száz ember közül négy volt, akik a hajó elsüllyedésekor vesztették életüket.

„Könnyű belemerülni az elveszett hajóroncs keresésének izgalmába, de fontos emlékezni az emberi tragédiára is, amely elválaszthatatlanul összefügg.”

Egy másik modellezett nézet a roncsról (Bangor Egyetem)

