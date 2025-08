Mazraani roncsbúvár vesztette életét egy atlanti expedíció során

at

at 12: 35 pm

Joe Mazraani, a jól ismert amerikai technikai búvár egy atlanti roncs merülés után vesztette életét, több mint 300 kilométerre az Egyesült Államok északkeleti partjaitól.

A 48 éves, New Jersey-ben élő Mazraani egy csoporttal merült a hajójáról. Állhatatos július 29-én, amikor a jelentések szerint orvosi vészhelyzetet szenvedett. Más búvárok segítették vissza a hajóra, és megkísérelték az életmentő intézkedéseket, de nem tudták újraéleszteni.

A hajó másnap kora reggel érkezett meg a massachusettsi New Bedfordba, ahol az állami és helyi rendőrség, valamint az amerikai parti őrség nyomozást folytatott.

„Bár úgy döntöttünk, hogy a részleteket bizalmasan kezeljük, jelenleg nincs okunk búvárhibára vagy felszerelés meghibásodására gyanakodni” – nyilatkozta Mazraani partnere, Jennifer Sellitti a New Jersey-i székhelyű Atlantic Wreck Salvage cégük nevében. Állhatatos„Minden jel orvosi vészhelyzetre utal.”

A csoport a Georges Bank keleti szélén merült, amely jól ismert az amerikai technikai búvárok körében, egy azonosítatlan hajóroncsot fedeztek fel, amelyet ők „Nagy Gőzhajónak” neveztek.

Roncsexpedíciók

Mazraani tengerészeti történészként és technikai búvár felfedezőként volt ismert. Libanonban született, 15 évesen emigrált az Egyesült Államokba, és büntetőjogi ügyvéd lett. Az 1990-es évek közepe óta búvárkodott is, minden alkalommal roncsmerülést hajtott végre New York, New Jersey és Massachusetts közelében.

Nyíltláncú trimix és újralégzős búvárként engedéllyel is rendelkezett, emellett hajóskapitányi engedéllyel is rendelkezett, és ő szerelte fel a 14 méteres búvárhajót. Állhatatos mély roncskutatáshoz.

Búvárexpedíciókat vezetett, hogy U-550, az utolsó merülésre alkalmas német tengeralattjáró roncsa az Atlanti-óceán északi részén, és a Andrea Doria valamint részt vesz más utakon is, amelyek olyan ikonikus mélytengeri roncsokhoz vezetnek, mint a Lusitania és a angol, amelyen a harang 2019-es megtalálását tulajdonították neki.

Mindössze hetekkel Mazraani halála előtt a Állhatatos A csapat jelentős felfedezést tett a 70 méter mélyen. Andrea Doria, az 1956-ban elsüllyedt olasz óceánjáró, amely egy 1.5 méter magas giroszkópos iránytű ismétlőműszert próbál kiemelni a hídról.

Mazraani a beszorult tárgyat a július 11-14-i expedíció első merülésén találta meg, és neki és búvártársának, Chris Ogdennek négy merülésbe telt egy zárt térben dolgozni, hogy kiszabadítsák és kiemeljék.

„Ennek a tárgynak a felszínre hozása lehetetlen lett volna Maz és Chris csapatmunkája és kitartása nélkül” – nyilatkozta. Atlantic Wreck SalvageA búvárok útjuk során egy hajóablakot, egy könnyű és jól megőrzött kerámiát is találtak.

"Az életnél nagyobb"

Állhatatos roncsexpedíciókat könyvekben jegyeztek fel Ahol a búvárok merészkednek: Az utolsó tengeralattjáró utáni hajsza Randall Peffer és Veszélyes zátonyok, a Cape Cod szellemhajóinak nyomában Peffer és Eric Takakjian tollából.

Joe Mazraani Jennifer Sellittivel (New Jersey-i Közvédő Hivatal)

„Joe Mazraani több volt, mint az élet” – mondta Sellitti. „Kedves, együttérző és nagylelkű volt. Mentor és diák, barát, testvér, fiú és partner.”

„Akár autóval közlekedik D/V-n, Állhatatos„…akár mély és veszélyes vízbe merült, akár ügyfeleit védte a bíróságon, Joe a legjobbat követelte meg mindenkitől maga körül. Néha morgósan követelte ezt – de mindig példával követelte.”

„Minden pillanatot teljes mértékben megélt, kompromisszumok nélkül. Nem akart meghalni abban, amit szeretett – egyikünk sem akarja. Túl akarta élni, meg akarta öregedni, miközben ezt tette. De amikor a határon élsz, néha a határ visszahúz.”