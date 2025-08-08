Merülés Biak rejtett barlangvilágában

Ahogyan gyakran teszi, PIERRE CONSTANT búvár-felfedező messze eltávolodik a kitaposott ösvényektől, és barlangokat keres egy nyugat-pápua szigeten, ahol a japán erők a második világháború alatt földalatti hálózatokba ástak be földalatti földalatti ásatásokat.

A Biak-szigetcsoport fő szigete a Cenderawasih-öbölben fekszik, Nyugat-Pápua indonéz tartomány északi partvidékének közelében. Míg Pápua szárazföldi részének 90%-a keresztény, Biak lakosságának 50%-a muszlim, bár eredetileg animista volt, mivel a Biak Numfor kultúra melanéziai.

A szigetet először a portugál hajós, Jorge de Meneses pillantotta meg 1526-ban, majd a spanyol hajós, Alvaro de Saavedra két évvel később hajózott el mellette.

A második világháború alatt Biak a Japán Császári Hadsereg erődítménye volt. A háború vége felé 11,000 95 IJN katona rejtőzködött a dzsungelbarlangokban rengeteg lőszerrel és kilenc XNUMX-ös típusú HaGo könnyű harckocsival, McArthur tábornok amerikai erőire várva.

A Biak várostól 5 km-re fekvő Gua Jepang (japán barlang) egy 3 km hosszan a Parai Beach felé húzódó rendszer része volt, és 3,000 japán katonának nyújtott menedéket. Miután azonban egy amerikai repülőgépet lelőttek egy onnan kilőtt rakétával, az amerikaiak elkezdték bombázni a helyszínt, és lemészárolták a benne tartózkodókat.

A Biaki csata végére, amely az amerikai partraszállástól, 27. május 17-től augusztus 1944-ig tartott, az USA 3,000 veszteséget és 474 halottat szenvedett el, míg a japán erők 6,100 halottat és 450 foglyot ejtettek. Parancsnokuk, Kizume Naoyuki ezredes elkötelezte magát hara kiri.

Japán-öböl

Egy kétnapos franciaországi, Jakartán átvezető utazás után a gépem hajnali 5.30:XNUMX-kor landol Biakban. A jetlag miatt kikészültem, és két napba telik majd a felépülés.

Jake motorjának hátulján Gua Jepang (Japán-öböl) felé tartok. Asana Biak Hotelrecepciósa. Zöld mohával borított, betonozott ösvény vezet egy lépcsőhöz, amely cikkcakkban tűnik el a föld alatt.

Víznyelő Gua Jepangban

A barlang boltíves bejárata

A kissé nedves boltíves bejárat olyan, mint egy katedrálisé, a mennyezetről csöpög a víz. A hatalmas teremből jobbra egy, balra pedig egy másik óriási kijárat tárul fel. Mindenhol törött üvegek hevernek.

Egy aranybarna csontot fedezek fel a barlang aljába ágyazva. Bal oldalon egy lenyűgöző indákból és gyökerekből álló függöny húzódik le a falon, ami egy nagy víznyelőbe nyílik. A helyszín hangulatos.

Karcsú pandanuszfák állnak hosszú, tüskés levelű koronáikkal a víznyelő közepén, egy kis Jurassic Park hangulatot kölcsönözve ennek a hátborzongató környezetnek. A lelógó indák tövében régi, rozsdás japán hordók találhatók.

Az ösvény kanyarog a lyuk belsejében, lassan kapaszkodik fel egy emelkedőig, amely a lyuk magjára néz. Jake hirtelen egy rézbarna, körülbelül egy méter hosszú kígyóra mutat, amely mozdulatlanul pihen egyenesen előttem.Mangabasio!„…” – figyelmeztet, és hátrál. „Mérgező!”

Mérgező Wekanampo kígyó

Lőök pár képet, mielőtt a kígyó elképesztő könnyedséggel felmászik a sziklaoldalra. A szabadtéri múzeumban géppuskák, aknavetők, lövedékek, bombák, rakéták, japán kulacsok, sisakok, palackok, sőt még régi terepjárók és egy propeller is látható.

Második világháborús japán aknavetők és rakéták

Piacnap van Bosznikban, az amerikai kétéltű partraszállás helyszínén, május 27-én. A standokon tipikus pápua ételeket árulnak, mint például arékadiót, maniókát, édesburgonyát és szágópogácsát, valamint füstölt... polip és füstölt kagylóhéjakból, friss halból, papaya levelekből, babból és banánból készült gyöngyökből.

Mindenki egész nap arékadiót rágcsál, és élénk, vörös szájú vigyorral üdvözöl, miközben elsétálok mellettük, mint idegen egy idegen földön: „Helló, uram!” Bosnik a közeli Padaido-szigetekre közlekedő nyilvános hajók kiindulópontja, amelyek vonzó merülőhelyeikről ismertek.

Outrigger kenuk Bosnikban

Dzsungel borította, egy 40 méter magas mészkőhátság húzódik gerincként a déli part mentén egészen Tanjung Barariba, Biak keleti fokáig. Ez egy régi szegélyzátony, amely karsztos környezetté fejlődött, barlangokkal és földalatti folyókkal. A következő napokban tervezem felfedezni.

Opiaref-barlang

Még mindig a jetlag hatása alatt, hajnali 3-kor kelek. Yulius búvármester később beugrik a motorján, és a homlokát ráncolja a kupacom láttán. táskákBosnik túloldalán fekvő Opiaref falu felé tartunk. Hallottam egy nagy barlangról, ahol vízmedencék vannak, játszótérrel az iskolásoknak, és arra számítok, hogy barlangi búvárkodni fogok, bár Yulius nem barlangi búvár.

Yulius búvármester hozza a palackokat és a felszerelést

A politikai korrektség kedvéért meglátogatjuk a „nagyúrt”, akinek semmi kifogása sincs a látogatásom ellen. Kíváncsi, hogy felfedezek-e valamit.

Az általános iskola mögött egy ösvény vezet egy hatalmas nyíláshoz a mészkősziklában, amely elég nagy egy metróalagútnak. A Gua Serumi (Opiaref-barlang) egy földalatti folyóra hasonlít. A bejáratnál lévő kőhalmon túl a vizes medencék lenyűgözően tiszták. Ez a falu édesvíz-tározója.

Belépés az Opiaref-barlangba merüléshez

Felveszem a felszerelésemet egy csúszós, denevérguanóval borított sziklára, és beugrok.

Az első medence 2-3 méter mély, de jobbra találok egy átjárót a szikla alatt, ami egy keskeny alagútba torkollik. Néhány hal jön elém – palaszürkék, kettős hátizommal. uszony, átlátszatlan kobaltkék szemek és kiálló alsó állkapocs. A fáklyasugár vonzza a nagy, kíváncsi, hosszú kék csipeszű garnélákat.

Fő alagút az Opiaref-barlangban

Az Eleotridae család édesvízi tagja úszik egy iszapos fenéken Opiarefben

Egy majom folyami garnélarák (Macrobrachium lar)

Elindulok a második medence felé. Könnyedén 10 méter magas, a főalagút egy sziklafalban végződik, körülbelül 60 méterre a bejárattól. A barlang közepén a sziklákon felmászva észreveszem, hogy a túloldalon egyre mélyebb a víz. Jobbra egy másik járat nyílik, keskenyebb és kígyózóbb.

A sziklafal még mindig előttem áll, miközben feltűnik a fehér mészkő és a feltűnően sötétbarna üledékes kőzet közötti éles kontraszt. Bal oldalon egy függőleges, ovális alakú, keskeny folyosó nyílik, amely egy hosszúkás, a főalagúttal párhuzamos oldalsó terembe vezet.

Oldalsó kamrába vezető folyosó

Az alját rendkívül illékony, finom iszap borítja, amely a uszony-a rúgás egy másodperc alatt zavaró lehet. A kiváló kilátás előny. A Gua Serumi kicsi, és a maximális mélysége alig 9 méter.

Chris búvár kijön a keskeny alagútból az Opiaref második medencéjébe

Yulius bemutat Salmonnak, egy szakállas, vidám pápua farmernek. Aki szintén búvár, és ismer egy édesvizű tavat a Samares Beach közelében, az északi parton: „Menjünk!”

Az út egy ideig kanyarog, majd földúttá válik, melyet az esőzések vízmosásokkal vájtak ki. Sűrű dzsungel hegyvidéki vidéke, nagy fákkal.

Magunk mögött hagyva az autót, gyalog haladunk felfelé a dombon, majd meredeken lejtőn a következő 45 percben. A láncfűrészek szörnyű hangja megerősíti, hogy fakitermelés folyik a környéken, és elhallgattatja a kénkakaduk, az eklektuspapagájok és a feketesapkás lorik örömteli sikolyait.

Pantai Samares egy elhagyatott csendes-óceáni strand. Egy ösvény vezet fel a dzsungelbe hatalmas támfák és nipapálmák között. Az Opsnundi (Ugró Ember) tó egy tisztáson tűnik fel, egy varázslatos, türkizkék vízmedence. Nagy rönkök estek bele, de a víz gintiszta, és vizuálisan lenyűgöző.

Opsnundi, egy türkizkék tó a délutáni napsütésben

A tapogatóm egy lyukat súg a közepén, de nem leszek benne biztos, amíg le nem merészkedem a felszín alá.

Air Biru-barlang

Air Biru barlang bejárata, Anggraidi

Anggraidi faluban megnézzük az Air Biru barlangot. A nagy nyílás egy gigantikus szájra hasonlít, agyarakkal – kidudorodó, lekerekített cseppkövekkel. Egy tiszta vizű medence. Egy nagy hal meglát a 15 perces merülésem során, de nem találok semmilyen vezető anyagot.

Víz alól nézve a hatalmas cseppkövek kreativitásra ösztönöznek fényképezésMegtalálom a sötétszürke halat sárga szegélyével stabilizátor egy sarokban – ugyanaz a faj, mint Opiarefben, bár ez 25 cm hosszú. Egy angolna bukkan elő a sötétségből a fényre, hogy aztán egy szempillantás alatt eltűnjön.

Snermus és Snermas tavak

Egy aszfaltút köti össze Biak városát Koremmel az északi parton. Három édesvizű tó víznyelőknek tűnik, de almazöld színük elveszi a reményt.

A Snermus és Snermas tavak tisztességes medencéket biztosítanak a helyi gyerekeknek a tutajokkal és rönkökkel, de víz alatt a látótávolság alig 50 cm, a maximális mélység pedig 12 m az iszapig. Csalódást keltő.

Egy U alakú öbölben megbúvó Korem strand egy pusztító katasztrófa helyszíne volt. szökőár 1996-ban. Az északi parton található Tanjung Saruri egy kimagasló korallteraszokkal rendelkező fok. Ez egy nagyon fotogén talapzat, apálykor medencékkel.

Felemelt korallteraszok a Tanjung Saruriban

Nyugatabbra található Warsa falu, mögötte pedig a híd, amely a Biaknál hegyesebb Supiori-szigetre vezet. Ott az út északra és délre ágazik, egészen Koridóig.

A hídtól mintegy 45 percre délre található a Mankruro érdekes barlangja, amelyet japán katonák is használtak.

Mankruro-barlang, Supiori-sziget

Opsnundi-tó

Bátorságrohammal térek vissza Opsnundiba az összes felszerelésemmel. Salmon önként jelentkezik, hogy cipelje az akváriumot: „Semmi gond, a pápuaik erős emberek!” Elég van, amit cipelnem kell a... hátizsák, a fogaskerék hálóban van táska és a kamera karnyújtásnyira.

Lazac merülés előtt az Opsnundi-tavon

Víz alatti rönkök Opsnundiban

Hal Opsnundiban

Egy Eleotris vagy tüskésajkú alvó zöld szemekkel

A napsütés hiánya ellenére a merülés izgalmas élménynek bizonyul. A kék vízben ámulok a mohába és a lelógó algákba burkolózó rönkök kuszaságán, és a halakon, amelyek még soha nem láttak búvárt.

A maximális mélység 13 méter, és egy kis mészkőbarlangot is találok, de mire befejezem az 52 perces merülést, már vacogok.

Simpson-barlang

Egy érdekes hely Ruar faluban található, ahol egy patak folyik ki egy barlangból a sziklaoldalban. Bedugom az orromat, és miután 10 métert haladok a földalatti alagútban, azt látom, hogy a víz egy mély, függőleges gödörbe ömlik, amelyet éles mészkő vesz körül.

Zseblámpámmal és egy erős zsinórral a lyuk feletti sziklához erősítve merülök le. 3.5 méter mélyen a folyosó sík, de zsákutcába ütközöm, ahol sehol sem tudnék átfurakodni.

Simpson, a „nagy ember”, úgy gondolja, hogy szívesen megnéznék néhány japán barlangot a Ruar falu mögötti dzsungelben. Kétkedve néz a papucsomra, de megnyugtatóan azt mondja: „Csak 200 méterre van!”

Meredek, felfelé ívelő túra következik, csúszós úton a dzsungelben, oda-vissza egy óra. Elérjük a barlang tátongó állkapcsát, egy meredek sziklatömb lábánál, de oda papuccsal nem lehet bejutni.

A következő vasárnap reggelen, fehér ingben és fekete nyakkendőben, Simpsonék készen állnak a templomba indulásra. „Egy óra múlva visszajövök” – mondja. Mélyen alszom egy széken az erkélyén, amikor visszatér – öt és fél órával később.

Vissza a helyszínre. Simpson gyorsan kivág néhány karcsú, egyenes fát, és létrát csinál belőlük, amelyekkel bejuthatunk a barlang bejáratához.

Simpson egy gyorsan összerakott létra segítségével jut be a Ruar dzsungelben található barlangba.

Lenyűgöző cseppkövek és sztalagmitok a Simpson-barlangban

A barlang hatalmas, rejtett kamrákkal, cseppkövekkel, kendőkkel (kalcitkristály-képződményekkel), hatalmas oszlopokkal és vékony pillérekkel.

A padló hever törött üvegekkel, rozsdás konzervdobozokkal és szögletes kekszesdobozokkal. Alig tudom elképzelni, milyen szörnyű körülmények között éltek ezek a japán katonák a sötétben, mint a patkányok. Nyomorúságos és lelkileg lehangoló lehetett.

Hatalmas oszlopok

Néhány gázmaradvány maszkkerek szemüvege a földön hever a bejárat előtt. Simpson-barlangnak nevezem el a helyet.

Lima Kamar

Az út bal oldalán, a lejtőn megbújva egy szerény japán emlékmű fekszik, egy régi, kandzsi feliratokkal díszített faoszloppal. A közelben található a Lima Kamar, egy öt kamrával rendelkező földalatti barlang. „A háború alatt japán kórház volt” – magyarázza Simpson.

Japán maradványok a Lima Kamar-barlangban, Ruarban

Keskeny átjárókkal összekötött kis kamrák csoportja, melyek egyik sarokban gyógyszeres üvegek és üres üvegek hevernek szétszórva. Ez a patkányüreg hátborzongató dimenziót ad a letűnt múlt borzalmainak.

Owi-sziget

Egyik este találkozom a bupatival, Yusuf Melianus Maryennel, aki több mint 10 évig volt a Biak régensség politikai vezetője. Melegszívű, barátságos ember, aki szívélyesen üdvözöl egy hagyományos kerámiatányérral, amelyen a Cenderawasih paradicsommadara látható.

Elmagyarázom a munkám jellegét, Bupati pedig felajánlja, hogy elvisz a hajójával Owi-szigetre. Salmon felfedte, hogy ott „kék vizet” tartalmazó barlangok léteznek.

Merülés Biak rejtett barlangvilágába 32

A sík tengeren az átkelés fél órát vesz igénybe. Owi-sziget fehér homokos partját ringatózó kókuszpálmák szegélyezik; egy gyerek evez a kiásott kenuján.

Gyermek egy kitámasztó kenuban, Owi-sziget

Egy katolikus templom egy feliratú táblát helyezett ki Rarama baby: „Szívesen.” Rituális látogatást teszünk Pete Demarasnál, a „nagyembernél”, egy fehér szakállú fickónál, akinek az álla körül arékadió-lé vörös gyűrűje van.

Owi-sziget „nagymenője”, Pete Demaras

Felmászunk egy gerinc tetejére, és egy új barlang nyílik egy csúszós lejtőn lefelé. „Ez a Funfundei, ami azt jelenti, hogy ’Jól érzem magam’… A háború alatt az amerikai katonák idejöttek vizet gyűjteni.” A szigeten valaha egy amerikai repülőtér volt.

Felkapcsolom a fejlámpámat, és beosonok. Akrobatikusan kell suhannom a keskeny járatokon, a fejem felett cseppkövekkel. Rábukkanok egy tiszta vizű tóra, és arra gondolok: ezt megnézem! Hamarosan két gyönyörű víz alatti kamrában gyönyörködöm, cseppkövekkel, sálakkal és szalmákkal (cső alakú cseppkövekkel).

Cseppkövek a Feelgood-barlang főtermében

A Feelgood-barlang mélyén található cseppkövek és sztalagmitok

Trochus-héj fosszíliája

Néhány fosszíliát is találtam. Van egy ötujjú fésűkagyló, néhány Trochus turbánkagyló és kagyló. A maximális mélység 5.5 m, és csak egy 20 perces merülési idő van, ami nem teszi lehetővé további járatok felfedezését. A víz felett kialakult Feelgood-barlangot később elárasztotta a tetőn átszivárgó esővíz.

Mielőtt elhagynám a szigetet, Salmon úgy gondolja, hogy érdekelhetnének néhány repülőgép-roncsok. „Nincs messze!” – ígéri. A 25 perces séta egy kókuszligeten keresztül Owi-sziget bozótosába egy benőtt aszfaltúthoz vezet – az amerikai repülőtérhez.

A kézfejemmel letörlöm a homlokomról az izzadságot. „Mit szólnál a roncsokhoz?” – kérdezem, miközben még mindig az igazi cuccokra vágyom.

„A repülőgépek? Ó… már elmentek!”