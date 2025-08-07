Magazin -előfizetések
Rekordcsökkenés a keménykorall-borításban Nagy-Britanniában

Manta-tow zátonyfelmérés (AIMS LTMP)
A búvárok Ausztrália Nagy-korallzátonyán még mindig rengeteg vonzó keménykorallt találhatnak a világ számos részéhez képest, de a mögöttes trendek aggasztják a tudósokat.

Az Ausztrál Tengertudományi Intézet (AIMS) legfrissebb éves felmérése szerint a Nagy-Britannia keménykorall-borítása jelentősen csökkent az elmúlt évek magas szintjéhez képest, és visszatért a hosszú távú átlagos szint közelébe – ami rávilágít a helyzet ingataggá válására. 

A Nagy-Britannia (GBR) a három régiójából kettőben (északi, középső és déli) a korallborítás legnagyobb éves csökkenését tapasztalta azóta. AIMS 39 évvel ezelőtt kezdte meg a megfigyelést. 

Részleges kifehéredés és mortalitás egy Platygyra kolónián a központi régióban (AIMS LTMP)
Ezt elsősorban a klímaváltozás okozta hőstressz okozta, amely a 2024-es tömeges kifehéredési esemény miatt a korallok pusztulásához vezetett, de a ciklonok és a töviskorona-tengericsillag-járványok hatása is. 

Az északi régióban a korallborítás az év során közel 25-30%-kal csökkent; a középső régióban kisebb, 13.9%-os csökkenés volt tapasztalható, 28.6%-ra, a déli régióban pedig 31%-kal 26.9%-ra csökkent a borítottság. 

Magas bázisról

„Az idei rekordveszteség a keménykorall-borításban magas bázisról indult, köszönhetően az elmúlt évek rekordmagas szintjének” – mondja Dr. Mike Emslie, az AIMS hosszú távú megfigyelési programjának vezetője. „Most a keménykorall-borítás szintjének fokozott ingadozását tapasztaljuk.” 

Keménykorall borító felvétele: Dr. Mike Emslie (AIMS LTMP)
„Ez egy olyan jelenség, amely az elmúlt 15 évben jelent meg, és egy stressz alatt álló ökoszisztémára utal. Láttuk, hogy a korallborítás viszonylag rövid idő alatt rekord alacsony és rekord magas értékek között ingadozik, míg korábban ezek az ingadozások mérsékeltek voltak.” 

„A korallborítás jelenleg minden régióban a hosszú távú átlag közelében van. Bár a Nagy-korallzátony a globális tömeges korallfehéredési eseményt követően viszonylag jobb állapotban van, mint a világ számos más korallzátonyának állapota, a hatások súlyosak voltak.”   

A felmért 124 korallzátony közül 77-nél 10-30%-os keménykorallborítást, 33 zátonynál 30-50%-ot, és csak kettőnél haladta meg a 75%-os borítást. Két zátonynál a borítás kevesebb volt, mint 10%. 

Búvár korallzátony felmérésben vett részt (AIMS LTMP)
Korallzátonyok, amelyeket a Acropora Emslie szerint a fajok voltak azok között, amelyeket a tömeges korallfehéredés és a két ciklon leginkább sújtott.

„Korábban már mondtuk, hogy ezek a korallok nőnek a leggyorsabban, és ők pusztulnak el elsőként, mivel érzékenyek a hőstresszre, a ciklonokra, és a töviskoronás tengericsillagok kedvenc eledelei, és az idei eredmények ezt jól mutatják.”

A töviskoronás tengericsillag-fertőzés továbbra is járványszerű mértékű számos zátonyon a déli Nagy-Britannia területén, beleértve a Tern-szigetet is (AIMS LTMP)
„Ez az első alkalom, hogy jelentős fehéredési hatásokat tapasztaltunk a déli régióban, ami a megfigyelések kezdete óta a legnagyobb éves csökkenést eredményezte.” 

A legnagyobb lábnyom eddig

A tavalyi tömeges kifehéredés, amely egy 2023-ban az északi féltekén kezdődött globális esemény része volt, 2016 óta az ötödik volt a Nagy-Britanniában, és minden idők legnagyobb lábnyomával járt, mindhárom régióban magas és extrém mértékű kifehéredéssel. 

Enyhe mértékű fehéredést figyeltek meg számos zátonyon az északi Nagy-Britannia területén, például ezen az Acropora kolónián a Lagoon Reefnél (AIMS LTMP).
„Idén a nyugat-ausztráliai zátonyok is a feljegyzett legsúlyosabb hőstresszt élték át” – nyilatkozta Selina Stead professzor, az AIMS vezérigazgatója. „Ez az első alkalom, hogy egyetlen korallfehéredési esemény Ausztrália szinte összes korallzátonyát érintette.” 

Az ilyen események egyre intenzívebbek és gyakoribbak lettek – mondta –, amint azt a 2024-es és 2025-ös események is bizonyítják, amelyek egy évtizeden belül másodszor fordultak elő, hogy a zátony két egymást követő évben tömeges fehéredést tapasztalt. 

„Ezek az eredmények erős bizonyítékot szolgáltatnak arra, hogy az éghajlatváltozás okozta óceáni felmelegedés továbbra is jelentős és gyors hatást gyakorol a zátonykorall-közösségekre.”

Terepmunka (AIMS LTMP)
„A világ korallzátonyainak jövője az üvegházhatású gázok kibocsátásának erőteljes csökkentésén, a helyi és regionális terhelések kezelésén, valamint olyan megközelítések kidolgozásán múlik, amelyek segítik a zátonyokat az éghajlatváltozás és más terhelések hatásaihoz való alkalmazkodásban és az azokból való felépülésben.” 

AIMS 2025 Hosszú távú monitoring program számszerűsíti a GBR korallközösségek állapotának trendjeit, valamint a legújabb éves összefoglalója a 2024 augusztusa és 2025 májusa közötti zátonyfelmérések eredményeit ismerteti, és értékeli a 2024-es tömeges korallfehéredési esemény hatását.

