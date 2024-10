Foglalás most: további 6 merülési kirándulást kell fontolóra venni

"Ultimate" egyéni női kiruccanás

270 szobájával a Kandima Maldives a Maldív-szigetek egyik legnagyobb szigetüdülőhelye, „aktív életmód” helyszín, amely sokféle látnivalót kínál, beleértve a búvárkodást is, de állításai között szerepel, hogy ez a „legvégső egyéni sziget” kiruccanás női utazóknak”.

Kandima üdülőhely a Maldív-szigeteken

Amikor éppen nem búvárkodsz, Kandima pihenést, holisztikus gyógyfürdőkezeléseket, jógákat, sznorkelezést, ejtőernyőzést, jetskizést, horgászatot, korallvédelem, művészeti órákat és naplemente sétahajózást, valamint olyan energikusabb időtöltéseket ígér, mint a szörfözés, kajakozás, tenisz és röplabda. hogy „10 egyedi étkezési lehetőséget” említsek.

„Az egyedül utazók, különösen a nők számára a biztonság a legfontosabb” – áll a közleményben. A búvárfronton a vendégek nem csak az Aquaholics búvárközpontot, hanem egy elkötelezett búvárbiztonsági tisztet és egy helyszíni dekompressziós kamrát is találhatnak.

A zátony felfedezése

Egy hét éjszakás tartózkodás novemberben egyszemélyes szállásra egy tengerparti villában, kilátással a lagúnára és közvetlen hozzáféréssel a strandhoz, éjszakánként 575 USD-tól (440 GBP) fizetendő teljes ellátással, beleértve a 100 USD üdülőhelyi kreditet. Napi egyszeri vízisport-felszerelés használat 20% kedvezménnyel a La carte éttermek, háromfogásos vacsora a Flames Grillben és egy 30 perces fotózás is bedobható.

Vannak ajánlatok több merülésre is: 6-11 merülés ára egyenként 60 dollár, 12 vagy több 55 dollár, bár hozzá kell adni a hajóbérlési díjat, amely 15 dollár egy és 25 dollár kettő esetén – az összes Aquaholics ára megtalálható. itt.

Kandima Maldív -szigetek is van egy last minute foglalási ajánlat december 40. előtti tartózkodás esetén akár 23% kedvezménnyel, ha a foglalás október vége előtt történik.

Vezessen, merüljön, és takarítson meg 400 GBP-t Bonaire-ben

francia angyalhal

Ha szeretne megszállni a jól ismert Buddy Dive Resort Bonaire idén novemberben, Merülés világszerte 400 GBP megtakarítást kínál páronként hetente.

A csomag tartalmazza a „vezess és merülj” búvárkodást, amely Bonaire-t híressé tette, autóbérléssel és tankokkal, amelyek lehetővé teszik a korlátlan parti búvárkodást fel és le a sziget nyugati partján, akár 60 megjelölt lehetőség közül választhat. merülőhelyek. Hat csónakos merülést is tartalmaz.

Az egész partvonal egy kijelölt tengeri park, és több mint 470 halfajt jegyeztek fel ott, beleértve a sólyomcsőrteknősöket, az óriásbékahalakat, a rétisas rájákat és a csikóhalakat.

A peremzátony mindössze 10 méterre van a parttól, a víz átlaghőmérséklete 29 °C körül van, a látótávolság gyakran meghaladja a 30 métert, és a dél-amerikai szárazföld közelében Bonaire jóval délre fekszik a hurrikánövtől.

Partmenti búvárkodás Bonaire-ban

A kötetlen és nyugodt apartman stílusú szállást kínáló üdülőhely saját házzátonyával is rendelkezik. A helyszíni PADI 5* Buddy Dive Center mellett úszómedence, Buddy Rangers gyerekklub és számos étterem is várja a vendégeket.

A 2,595 GBP-tól kezdődő akciós ár tartalmazza az Egyesült Királyságból induló oda-vissza repülőjegyeket, transzfereket, hét éjszaka szállást (két megosztás), autóbérlést, hat búvárkodást és a természetvédelmi alap hozzájárulását.

Nagyobb utazás a Mexico Liveaboards számára

Mexikó Liveaboards új hajót kap, Quino Del Mar, amely felváltja Quino Del Guardian amikor jövő júliusban elindul. Az üzemeltető már fogad foglalásokat Socorroba és a Cortez-tengerre.

Az acélhéjú Quino Del Mar nagyobb, mint elődje 36 méteres 8 méteres gerendával, és nagyobb, mint a flotta másik hajója, Rocio del Mar, ahol a kezelő több helyet, stabilitást és kényelmet ígér a hosszú csendes-óceáni átkelőhelyeken.

Még mindig épül: Quino Del Mar (Mexico Liveaboards)

10 dupla van benne saját fürdőszobával kabinok, kettő az alsó és nyolc a felső fedélzet szintjén. A főfedélzeten egy nagy szalon, számítógép-állomás, étkező és konyha található, míg a búvárfedélzeten egy teljesen felszerelt kameraasztal található; van egy árnyékos napozóterasz is. Mindenhol légkondicionáló van, a búvárkodás két 8 méteres Achilles-felfújható pangas.

Egy 10 napos Socorro-i utazás ára 4,195 USD-tól (3,200 GBP); nyolc nap a Midriff-szigetekre a Cortez-tengerben 3,095 dollártól (2,360 GBP); 13 nap Baja California felfedezése 4,895 dollártól (3,730 GBP) és egy nyolcnapos déli szafari a Cortez-tengeren 2,500 dollártól (1,900 GBP).

Spanyolországban folytatódik a nyár

Les Illes búvárhajó

Még ne add fel az európai nyárról – november végéig a víz hőmérséklete ideális a Costa del Montgrí, a Médes-szigetek természeti parkjának tengerfenékének felfedezéséhez. Szálloda és búvárkodás Les Illes L'Estartitban, Spanyolország Földközi-tenger partján.

A Les Illes búvárközpontot 1985-ben alapították, és búvárhajójával mindössze 10 perc alatt eléri a védett tengeri rezervátumot, ahol a posidonia réteken búvárkodhat, és számos lenyűgöző halfajt, ülő élővilágot és rákféléket láthat.

Nyolc napos, hét éjszakás tartózkodás teljes ellátással, 12 hajó merüléssel 774 eurótól (650 GBP), és az Egyesült Királyságból olcsó járatok állnak rendelkezésre Gironába.

Az Infiniti liveaboard az Atlantis Fülöp-szigetekkel kötött ki

Az Atlantis Philippines, amely Dumaguete és Puerto Galera üdülőhelyeit üzemelteti, és régóta üzemelteti saját élőhajóját, a 32 m-es Atlantisz Azori-szigetek, most partnerséget kötött egy másik „igazi kékvízi jachttal”, a Infiniti élő fedélzeten.

Azt írja, hogy több éves mérlegelés után Infiniti azon kevés hajók egyikének bizonyult, amelyek megfelelnek a szolgáltatások minőségére és a vendégek számára nyújtott értékre vonatkozó szigorú szabványoknak. „Ez nem az a tipikus mentőhajó vagy fa part menti hajó, amelyet búvárhajóként adnak el a Fülöp-szigeteken” – hangzik a kemény ítélet.

Infiniti 2013-ban épült „búvárok búvároknak” Thaiföldön, és egy 39 méteres, teljesen acélból készült hajó négy fedélzettel és 11 kabinnal. Két 5 m-es RIB-je is van. A költözés több mint kétszeresére növelte az Atlantis kapacitását, és lehet, hogy gyorsan be kell lépnie, mert a jelentések szerint már 2026-ra is szilárdan lefoglalták.

Az Atlantis ismét a búvárcsaládoknak kínálja a „Kids Dive Free” hetet, ahol a felnőttek 18 év alatti gyermekeikkel együtt merülhetnek fel külön díj nélkül – azaz: egy fizet, egy ingyenes, így a gyerekek maradhatnak, étkezhetnek és merülhetnek. ingyenes ezeken a különleges heteken.

Ez tovább megy, az idősebb, 18-30 év közötti családtagok félárú búvár- vagy nem búvárdíjra jogosultak, utóbbiak pedig ingyenes Try Scuba-t kínáltak. A kettőnél több gyermeket nevelő családok 50% kedvezményt kapnak búvárkodásuk árából. Felhívjuk figyelmét, hogy az Atlantis nem nyújt gyermekfelügyeleti szolgáltatásokat.

A következő KDF hetek Puerto Galerában december 21-től január 11-ig, Dumaguete-ben pedig november 30-tól december 8-ig és december 14-től január 11-ig tartanak. Jövőre mindkét üdülőhelyen július 1-től 12-ig, valamint augusztus 23-tól szeptember 6-ig tart a különleges hét.

Az óriási manták között

Manta Expedíciók foglalásokat vesz fel egy ecuadori szárazföldi búvárútra jövőre. A dél-amerikai országban található a világ legnagyobb regisztrált óceáni manta rája (Mobula birostris) populációja, és a púpos vándorlási útvonalon halad, a bálnák közül 400-2,000 érkezett megszülni és pározni az expedíció idején.

A bázis a Manabi melletti Isla de la Plata, amely a Machalilla Nemzeti Park része, és a kilenc éjszakás kirándulás 15. augusztus 24-2025. között zajlik. Ekkor az óceáni mantákat olyan számban látogatják, hogy egy-egy alkalommal 30-40 egyed rögzíthető. napi búvárkodás. Nemcsak a számok nagyok, hanem az egyes sugarak is.

Manta birostris (Proyecto Mantas Ecuador)

A merülőhelyeken zöld teknősök, zátonyhalak, murénák, szokatlanul nagy ráják és esetenként naphalak is találhatók.

A vendégeknek megígértük a lehetőséget, hogy megtapasztalják és részt vegyenek az élvonalbeli természetvédelmi kutatásokban, hogy megvédjék a sugarakat, együttműködve az Egyesült Királyságban működő jótékonysági szervezettel. Manta Trust és a Projecto Mantas Ecuador leányvállalatának tudósai. Címkéket helyeznek el, biopsziás mintákat gyűjtenek és azonosító képeket fényképeznek.

A szállás a Victor Hugo szállodában, búvárkodás pedig az Exploramar 5* PADI búvárközpontban van. A 2,750 USD-s (2,100 GBP) ár tartalmazza a szállást (két megosztás), a transzfert Guayaquil repülőtér és Puerto Lopez között, hat egész napos privát hajókirándulást Isla de la Platára ebéddel, napi két vezetett merülést, önkormányzati adót, vezetett túra a szigeten és vezetett dzsungeltúra. A vendégek maximális száma nyolc. Küldjön e-mailt Nivnek az info@mantaexpeditions.com címre

