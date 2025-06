Búvárfogadalom: Hogy megy, 1 millió dollárral később?

„Ez tényleg az évtized búvártörténete” – mondja büszkén Chris Goldblatt, a Fish Reef Project alapítója és vezérigazgatója. „Bárhová megyek, az emberek azt kérdezik: »Miért nem hallottam még erről?« Nos, igyekszem a tőlem telhető legjobbat nyújtani!”

„A zátonyok kissé távoliak, kicsit nehezen megtalálhatók, de ha egyre több búvár kezdi ezt a saját szemével látni, azt hiszem, ez megváltozik.”

Chris otthonosan mozog Santa Barbarában, egy óriási tengeri moszatok és garibaldihalak Zoom-háttere előtt. Épp most tért vissza egy San Clemente-i kirándulásról, amelyen Kaliforniában, a Csatorna-szigeteken járt, hogy felmérje a tengeri fülkagyló populációját: „Az elmúlt 40 évben figyeltem, és egészen jól regenerálódott arrafelé” – mondja.

A Halzátony Projekt kezd egyre szórakoztatóbbnak tűnni! (FRP)

A Halzátony Projekt neve talán egy újabb kisléptékű, tengeri élővilággal foglalkozó vállalkozásra utal.

Aztán felfedezed ambíciójának mértékét – beleértve a keleti Csendes-óceán egykor buja hínárerdőinek drasztikus pusztulásának visszafordítását, és azt a tényt, hogy Chris máris egymillió dollárt fektetett a saját pénzéből, hogy a projekt elérje jelenlegi lenyűgöző szintjét.

Mindez egy teknős alakú, betonból készült, tengeri élővilágot gyűjtő mágnes, a Tengeri Barlang, és egy tett fogadalom köré épül. végső esetben.

„2003-ban egy szörnyű hajóbalesetet szenvedtem” – magyarázza Chris. „Öt barátommal T-csont alatt feküdtünk egy üzemanyagtartályos hajónak, és elsüllyedtünk a csatorna közepén.”

„Miközben ott vérzek halálra, és az éjszaka közepén 20 kilométerre taposok a vízen a bokszeralsómban – nos, az ember ilyen helyzetben sok alkut köt a teremtőjével.”

„Az enyém az volt, hogy ha túlélem, életem hátralévő részét azzal töltöm, hogy több életet engedek az óceánba, mint amennyit kiveszek belőle – és sokat ki is vettem. Keményen horgásztam életemben, és nem szégyellem, sem szigonyos horgászként, sem amikor a 90-es években tengeri herkentyű-kereskedőként úttörő szerepet játszottam a fenntartható tengeri herkentyűmozgalomban.”

Nyári búvártábor

Chris Goldblatt had grown up in Malibu: “A humble community in those days, and if you wanted something good to eat, you had to go catch it”.

Nyolcéves korára már szabadtüdős búvárkodott, és 13 éves korában édesanyja elküldte egy Catalinára szóló nyári búvártáborba, amivel egykorúak is jogosultak lehettek a szabadtüdős merülésre.

Körülbelül ugyanebben az időben vette az első hajóját, „és őrült módjára kezdett búvárkodni az egyetlen elérhető helyen, a Santa Monica-öbölben – csupa sár és homok, amit néhány szikla és néhány mesterséges építmény tarkított.”

„Tényleg beleégett a fejembe, hogy mi történik, ha sikerül javítani ezt a korlátozott élőhelyet – sivatagból oázis lesz.”

Tengeri barlang (FRP)

És ezt teszi most Chris Halzátony Projektje. Képes a tengerfenék pusztaságait virágzó biogén tengeri ökoszisztémákká alakítani, amelyek képesek támogatni a tengeri moszatokat, korallokat, tengeri emlősöket, halakat, rákféléket és tengeri madarakat, csökkentve a meglévő természetes zátonyokra nehezedő halászati ​​nyomást, és vonzó látványosságokat teremtve a búvárok számára.

Ezek a zátonyok nemcsak vonzzák a tengeri élővilágot, hanem nő annyi vizet hoz létre, hogy az a környező területekre is átterjed – mondja Chris –, ahogyan azt ígérik nekünk a tengeri védett területeken (MPA-k), amikor azokat ténylegesen betartatják.

Egy tengeri barlang anatómiája

„Szükségemnek éreztem egy olyan szervezetet létrehozni, amely nemcsak mesterséges zátonyokat hoz létre, hanem valami olyasmit, amit biogén zátonynak nevezhetünk, amely egy természetes zátony funkcióját tölti be, de miután benőtte magát, az emberi szem számára természetesnek tűnik” – mondja Chris. Számára nincsenek leselejtezett hajók vagy régi gumiabroncsok.

A projekt 2010-es indításakor kezdetben a megszokott „zátonygömb” kialakításhoz fordult, de amellett, hogy „szellemi tulajdonjogi okokból” egy új megközelítést részesített előnyben, nyilvánvalóvá vált, hogy a zátonygömbök sokkal jobban alkalmasak a korallok szaporítására, mint a tengeri moszatra.

A megoldás a tengeri barlangok létrehozása volt. Ezeket tengeri betonból építik, olyan cementkeveréket használva, amelynek a beton pH-értéke a tengervízéhez igazodik, és nem bocsát ki gázt. A barlangokat benépesítő tengeri élőlények állítólag több szenet vonnak el, mint amennyi a betongyártási folyamat során felszabadul.

Tengeri barlang (FRP) keverése

A nemrég elárasztott tengeri barlangokból (FRP) származó basszusszórás

Chris szerint az 1,280 kg súlyú és 8 négyzetméteres egységek úgy vannak kialakítva, hogy ne süllyedjenek a homokba, és még hurrikán erejű körülmények között sem mozdulnak el. Lapos felületeik elősegítik a nagy moszatok megfogását, míg az üregek csábítják a szaporodó halakat és más élőlényeket a beköltözésre.

Az egyes egységek elhelyezése a maximális kihasználás érdekében mára művészetté vált, de a tengeri barlangokat általában 6-20 méteres mélységben telepítik, ahol a tenger tiszta és szennyezetlen.

Egy új tengeri barlangot ágyaznak be (FRP)

Kialakításuk feláramlási hatást vált ki, amely a hűvösebb, tápanyagban gazdag vizet a tengerfenékről a vízoszlopba tereli. Testreszabhatók, hogy megfeleljenek bizonyos mélységeket és környezeteket kedvelő célfajoknak, és állítólagos élettartamuk 500 év.

Állítólag a tengeri barlangok sűrűbb hínár lombkoronát hoznak létre, amely képes ellenállni a viharoknak. Fontos, hogy tömegesen is előállíthatók minőségromlás nélkül, mondja Chris. Míg a versenytárs rendszerek elkészítése két órától két hétig is eltarthatott, „mi feltaláltunk egy rendszert, amelyet egy perc alatt el lehet készíteni!”

„Amikor hínárt termesztesz, olyan méretűnek és kiterjedésűnek kell lennie, hogy a hínár meg tudja védeni magát” – mondja. „Tehát egy nagy hínárerdőnek kell lennie, és ha tengeri élővilágot akarsz exportálni, és nem egy vonzó zátony akarsz lenni, az mind méreteket ölt. Szükséged van egy nagy hatékonyságú egységre, amelyet ki tudsz irtani.”

A hínár felszáll (FRP)

Kalifornia: A nagy kihívás

Chris halászati ​​és üzleti diplomával rendelkezett, és három sikeres vállalkozást vezetett, köztük tengeri herkentyűkkel való kereskedelmet és egy bio étrend-kiegészítőket gyártó céget, amikor elhatározta, hogy megoldja Kalifornia eltűnőben lévő tengeri moszatproblémáját. De aligha választhatott volna nagyobb kihívást, mint hogy nonprofit szervezetet alapítson szülőállamában.

„Sem Kaliforniában, sem Alsó-Kaliforniában nincs államilag támogatott zátonytelepítési program, ahogyan az ország többi részén és Mexikó többi részén is van” – magyarázza. „Az, hogy az unióban a leghosszabb partszakasszal rendelkezünk, és a számszerűsíthető és ismert előnyöket tekintve ez elég furcsa, de ennek politikai okai vannak. Valójában van rá pénz, de az nem zátonytelepítésre megy.”

Hamarosan megtudta, hogy nem kevesebb, mint 11 állami és szövetségi ügynökségen kell keresztülmennie a szükséges engedélyek megszerzéséhez, és ez a folyamat, mint kiderült, 10 évig fog tartani. A feladatot ahhoz hasonlítja, mintha kormányzójelöltként indulna, ahol mindenki támogatásáért küzd, az akadémiai szférától a politikai pártokon át a környezetvédelmi csoportokig és a halászati ​​érdekcsoportokig.

„Floridában csak egy mesterséges zátonyengedély van, de Kaliforniában lényegében ugyanazon a folyamaton kell keresztülmenni, mintha az Exxon olajfúrótornyot telepítene. Nincs mentség, mert a hínárerdőt állítod helyre!”

Az első tengeri barlangok valójában Dél-Karolina keleti partján jelentek meg, amelyeket a Természeti Erőforrások Minisztériuma egyszeri vásárlásként vásárolt meg: „Most már óriás csattogóhalak és sügérek, homárok és borostyános csukák élnek ezekben” – mondja Chris.

Egy languszta költözik be (FRP)

Hat év telt el, mire létrehozta első nagyobb korallzátonyát, méghozzá a távoli Pápua Új-Guineában. Az első kelet-csendes-óceáni létesítmény Mexikóban volt, San Quintin közelében, 26 hektárnyi tengerfenéken, ahol a meglévő 730 egységet hamarosan 1,000-re bővítik. Chris további három helyszínt tervez Alsó-Kaliforniában.

Kalifornia volt a hosszú távú kampány. Egy kísérleti projekt Goletában, Santa Barbara közelében, ahol a történelmi óriási moszaterdőt az 1983-as El Niño elmosta a víz, 16 tengeri barlangot vont be, és sikeresen bebizonyította a különböző engedélyező hatóságoknak, hogy mennyire hatékonyak lehetnek.

„Az eredmények egyszerűen lenyűgözőek” – mondja Chris. „A felszínen hínárok, apró kőhalak, fésűkagylók, homárok és minden van, amire csak vágyhatsz.”

Egy két hektáros tengeri barlang zátony létrehozása jellemzően 10 millió dollárba kerül, és a Halzátony Projekt még mindig keresi a finanszírozást a kaliforniai biogén zátonyrendszer gerincét alkotó három helyszín – Goleta, egy Malibu közelében lévő helyszín és egy másik San Diego közelében – befejezéséhez. Chris a Santa Barbaránál található Point Conceptiont is szemet vetette.

A halászzátony (FRP) vizsgálata

Pénz és horgászat

A Halzátony Projekt finanszírozásának mintegy fele Chris Goldblatt megtakarításaiból – „és én nem vagyok igazán gazdag ember” –, a többi pedig adományokból származik.

„Bár a világ egyik leggazdagabb részén élünk, még mindig nem tapasztaltunk egymillió dolláros adományozói lépést előre” – mondja bánatosan. „Szerzetesi életmódot kellett folytatnom, 15 évig nagyon szigorú életmódot folytattam, és lemondtam minden olyan kiegészítőről, amelyhez üzletemberként hozzászoktam.”

Megható tisztelettel adózik SpongyaBob Kockanadrág alkotójának, Stephen Hillenburgnak, a kaliforniai Humboldt Egyetem egyik végzősének, aki tőkét biztosított a projekthez.

„Steve volt az első adományozónk 2010-ben, és küldött nekünk egy 10,000 XNUMX dolláros csekket. Akkoriban haldoklott, rákos volt, és ez volt az egyik utolsó dolog, amit ebben a világban tett. Ez indított el minket.”

A nyom a névben van Hal Reef Project, de lényegében Chris alapvető meggyőződése, hogy a halászközösséggel kell együttműködni, és soha nem ellenük – ez a hozzáállás nem mindig tetszik a természetvédőknek.

„A kisüzemi halászok a legjobb szövetségeseink” – állítja. „Például Mexikóban együttműködtünk a szövetkezetekkel, amelyek köztudottan rendkívül fenntartható gyakorlatokat folytatnak. Azáltal, hogy megerősítjük az önellátásra való képességüket, hozzáférést kapunk az egész Baja-félszigethez.”

„Ugyanez igaz Afrikában és Pápua Új-Guineában, ahol létrehoztuk az első zátonyainkat.” A Fish Reef Project megállapodást írt alá Pápua Új-Guinea törzsi véneivel, amelynek értelmében zátonyt hoz létre a dinamithalászat önkéntes beszüntetéséért cserébe.

„Hat évvel később nem folyik dinamittal való halászat a zátonyon – mert átadtuk nekik a zátony tulajdonjogát.” Mexikóban hasonló megállapodás született a romboló kopoltyúhálós halászattal kapcsolatban.

Tengeri barlangok (FRP) telepítése

„Most már vannak olyan csoportok, amelyek lobbiznak tőlünk, hogy jöjjünk és építsünk egy zátonyt, és több pénzt tudunk gyűjteni Szenegálból, Kenyából vagy Pápua Új-Guineából erre, mint itt Santa Barbarából és Malibuból.”

„Ez elég ironikus, de ezek a közösségek megértik a halászat, az ökoturizmus és a búvárkodás előnyeit. Szóval most már mindenki csatlakozott hozzánk…” korlátozás nélküli felhatalmazás úgy működni, ahogyan más szervezetek nem.”

A kemény mag

Búvárként Chris élvezi, hogy minden tengeri barlang „saját zátonyként” jelenik meg, sajátos karakterekkel, ami megsokszorozza a búvárkodási lehetőségeket. Mennyi időt tölt ő maga a helyszínek felkeresésével?

„25 éve foglalkozom igazán szabadtüdős merüléssel, és most visszatértem a búvárkodáshoz, nemcsak a tevékenységünk tudományos aspektusa miatt, hanem a víz alatti…”fényképezés alkatrész. De amikor a zátonyokat építjük, ott vagyok lent művezetőként, és azt mondom: „Toljátok azt egy kicsit balra!”

Búvár munka közben köldökzsinórral (FRP)

Chris azokra a keményvonalas önkéntesekre támaszkodik, akik az évek során mellette álltak – az igazgatótanács öt igazgatójára, köztük a kezdetektől fogva elkötelezett támogatójára, Lonnie Nelson titkárra. Néhány későbbi problémás tapasztalat azokkal az emberekkel, akikről úgy érezte, hogy el akarják téríteni a nagy téttel járó projektet, kissé „fegyvertartóvá” tette azokkal szemben, akiket nem ismer jól.

Minden projekthez egy félig állandó előregyártott betonból készült létesítményt kell létrehozni, és egy projektvezetőt kell kijelölni a helyi műveletek felelősévé, beleértve a szükséges vontatóhajók és uszályok megszervezését is, Chris és az igazgatótanács pedig felváltva segít a helyi fizetett munkaerő kezelésében.

A Fish Reef Project önkéntesei – középen Chris Goldblatt (FRP)

A Fish Reef Project állandó megfigyelői státusszal rendelkezik az ENSZ Nemzetközi Tengerfenék Hatóságánál (ISA), amelyet az utóbbi időben leginkább a mélytengeri bányászat megkezdésére irányuló nyomással hoznak összefüggésbe. „Ugyanazokat a kiváltságokat és hozzáférést biztosít, mint egy nemzeti küldött” – mondja Chris –, „így a világ minden tájáról kérhetünk találkozókat elnökökkel, miniszterelnökökkel és pénzügyminiszterekkel.”

„Nagyon tiszteletben tartjuk ezt a kiváltságot. Szerettem volna kapcsolatba lépni a különböző országok legfelsőbb szintű misszióival, amelyek szívesen fogadnak minket, és ez egy jó stratégia volt.”

A Halzátony Projektet valóban melegen üdvözölte Pápua Új-Guinea, Kenya és Szenegál, bár olyan országokban, mint Ghána és Banglades, kudarcok érték a projektet.

„Amikor meghívnak egy országba, hogy mindenkivel találkozz, kétféleképpen is történhet” – magyarázza Chris. „Néha az emberek félreértik, és azt hiszik, hogy valamivel érkezünk…” táska pénzből, és akkor kisiklhat.

„Vagy megértik, hogy érdekük fűződik a projekthez, és részt kell venniük a források előteremtésében.” Ezután fel kell tárni a finanszírozási mechanizmusokat, a kétoldalú kapcsolatoktól kezdve a kék szénbankolásig, ami időbe telhet.

„Megaprojektjeink Szenegálban és Kenyában zajlanak, az úgynevezett Nagy Afrikai Élelmiszerzátonyon, mivel ez Afrika nagy részének ellátására szolgáló módszer – a nagy környezeti hatású, magas járulékos fogású halászatokat alacsony környezeti hatásúvá alakítjuk, mint például a homárok búvárkodással történő kifogása, kézi horgok használata a nagy értékű csattogóhalak, sügérfélék vagy homárok kifogására, és a búvárturizmus fejlesztése.”

„A Maldív-szigetek is kinyújtotta a kezét, tehát a siker sikert szül, de minden projekt több éves folyamat.”

Tanult találgatások

Tengeri barlang helyszíne (FRP)

„A kezdeti időkben annyi ismeretlen volt” – emlékszik vissza Chris. „Minden a megalapozott találgatásokon múlott, beleértve magát a Tengeri-barlang mérnöki megoldásait is.”

„Mindenki azt gondolta, hogy a világ összes pénze a miénk, mert ez egy nagyon drága műveletnek tűnt – de szó szerint az összes tőkénket erre az egyetlen műveletre fordítottuk, az amerikai alkalmazottak fizetése vagy bármi ehhez hasonló nélkül.”

„Voltam már olyan helyzetben, hogy kifizettük a bárkák foglalóját, az egész csapat készen áll, és bizonytalan az idő, tudván, hogy a zátony helye 90 mérföldre van a rakodóhelytől – mindenki meghal, ha azt mondom, menjünk?”

„Döntéseket hozni, majd a hátamon lebegni és egy csapat angolul nem beszélő srácnak kiabálni arról, hogy hová vezessünk be – el tudjátok képzelni a stressz-szintet. De most már tudom, mit tehetünk, belépünk – merem mondani? – az élvezetek birodalmába!” Tudj meg többet a… Halzátony Projekt.

