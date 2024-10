Ustica: Szicília búvárékszere

PENELOPE GRANYCOME ismerte Szicíliát, de még soha nem kóstolta meg a búvárkodást – az északi partjainál lévő kis szigetre tett kirándulás alkalmat adott neki, hogy megtudja, miért olyan magasra értékelték.

Lehet, hogy Ustica szigetét nem ismerik jól az Egyesült Királyság búvárai, de a búvárkodás a vizein olyan volt, mintha egy fel nem fedezett ékszert fedeznénk fel, a csillogó kék topázból álló tengeri tájat drámai domborzattal, barlangokkal, átúszásokkal és rengeteg halral – ennek eredményeként Ustica vulkáni öröksége és az első olasz védett tengeri rezervátum státusza 1986 óta.

Érkezés a kikötőbe (Penelope Granycome)

Szicília szerelmeseként gyakran vettem észre a szigetet, amint Palermóba ereszkedik, és nagyon örültem, amikor olvastam a biológiai sokféleségéről és az általa kínált búvárkodási lehetőségekről. Szicília kihívást jelentő roncsokat, barlangokat és víz alatti romokat kínál, Ustica pedig varázsával, könnyedségével és meleg vendégszeretetével tökéletes helynek tűnt a víz alatti világ felfedezésének megkezdéséhez.

Flight time from London to Palermo is just under three hours, followed by a 90-minute hydrofoil crossing from its port with Liberty Lines, with only 5 euros extra charged for a large dive-táska.

A festői kiszállási ponton Claire, az Orca Diving Ustica, egy 5*-os PADI búvárközpont egyik tulajdonosa, és Salvo, a Sogni Nel Blu szálloda tulajdonosa fogadott, ahol megszálltam.

Gyengéd lépcsőfokok a városban… (Penelope Granycome)

…a búvárközpont felé vezet (Penelope Granycome)

Egy gyors bejelentkezés után rövid séta volt a sok szép lépcső egyikén a búvárközpontba, ahol bemutatkozhattak és fel kellett készülniük a felszerelésre. Davide társtulajdonos mesélt nekem a sziget tengeri védett területéről (MPA), amely körülbelül 15 km-es partszakaszt fed le, és három zónára oszlik.

A viszonylag kicsi, 60 hektáros A zóna a tiltó zóna, míg a B és C zóna, amelyek mindegyike körülbelül 8,000 hektárt fed le, általános rezervátum, illetve részleges tartalékterület.

Az egyedülálló kis várost elbűvölőnek nevezni alábecsülés. A legtöbb étterem néhány percre volt a szállodától, és az egész sziget felfedezéséhez ösvényeket állítottak ki.

Csoportosítva merülni

Másnap reggel, miután a kikötőre nyíló lenyűgöző kilátásra, valamint a Salvo kávézójában elfogyasztott finom kávéra és croissant-ra ébredtem, találkoztam az Orca vezetőivel és más búvárokkal. Mindenkit reggel 8 és 11 órai merülésekre csoportosítottak vezetőikkel, angol, francia, német és olasz nyelven.

Felkészülés a búvárkodásra (Penelope Granycome)

The organisation was seamless, including your own cup back at base for water before and between dives, and delicious snacks. Our gear and wetsuits had been taken down to the RIBs, a short walk away, so the only job was to connect the BC and sorból to the 15-litre steel tank (12-litre units are also available).

Begurultunk a 29°C-os vízbe és kristályos láthatóságba, és az első merülés Punta Galerában nem okozott csalódást.

Az Ustica egymillió évvel ezelőtt keletkezett folyamatos víz alatti kitörésekből és folyamatok folyamatos sorozatából (beleértve a 130,000 XNUMX évvel ezelőtti utolsó nagyobb kitörést, valamint a sarki olvadékból való alámerülést), amelyek alakították a domborzatot.

Jellemző a gyorsan lehűlő láva által alkotott bazaltos egységes kőzet, és egy sziklaöv mentén úsztunk ki és vissza, hogy a barracuda, a borostyánkő, a muréna és egy figyelemreméltó látványával legyünk megáldva. Aplysiida tengeri mezei nyúl, egy óriási tengeri csiga, amely kecsesen repül át a vízen, és nevét aranyos nyuszifülszerű orrszarváról kapta.

Barracuda (Fanny Floirat-Lohyer)

Lenyűgözőek a tengeri mezei nyulak párzási szokásai is – hermafrodita lévén egy hosszú sorban vagy csoportban párosodnak. Davide megemlítette a régi mediterrán halászok babonáját, miszerint egy tengeri nyúl véletlen megérintése kopaszodást okoz. A latin neve a Aplysia depilans fajta jelentése szőrtelenítő tengeri nyulat.

Gyors tartálycsere és felszíni időköz után, bő vízzel, jeges teával és rágcsálnivalókkal, a sziget északi része felé vettük az irányt és a Secca della Colombara nevű helyszínt, amely szicíliai fordításban „galambok sekélysége” lehet, ahol a hullámok csapódnak össze a Dove Rock zátony felett.

A Punta Cavazzi világítótorony alatt (Fanny Floirat-Lohyer)

A csúcsra zuhanás és egy lejtős fal 30 méter magasra ereszkedése az Ustica roncshoz vezetett, amely egy olyan kereskedelmi hajó drámai kilátása, amely 2005-ben elsüllyedt, miután nekiütközött a zátonynak. Az oldalára fektetve hátteret adott néhány hatalmas halnak, amelyek között volt egy sötét sügér és egy palackozott hal. Davide egy esernyőcsigát és egy skorpióhalat is észrevett ott.

Látványos Astroides narancssárga korallok tűntek ki a kék ellen, és az egész helyszín a fajfigyelők menedékének bizonyult.

Egy ilyen csodálatos délelőtt és két meglehetősen mély merülés után eljött a szunyókálás ideje, majd a téren kávé és szicíliai édességek, később pedig csatlakoztam a többi búvárhoz és idegenvezetőhöz a naplemente aperitivára.

Vörös gorgonok

Egy új nap korai merülést hozott a sziget déli részén fekvő Punta dell'Arpában. Ez egy gyönyörű hely volt, lehetőséget kínálva arra, hogy egy kis mélységet kapjunk, és meglássuk a gorgonokat körülbelül 34 méter magasan.

A sziklákat borító vörös gorgoniak és a köves korallmadreporok átúszásai kellemesek voltak. Az Orca az AOWD és a Deep Specialty hallgatóit viszi ide a védett mélységért és a gyönyörű tájért.

Cratena peregrina nudibranch (Fanny Floirat-Lohyer)

A Sutta a Za Lisa következett, alagutak játszótere és szűk átúszások, az egyik 27 méter magasan. A kényelem létfontosságú, mert amint elhagyja az egyiket, jön egy másik.

Útmutatónk, Alex több úszáson is keresztülvitt minket, mielőtt egy kanyonba emelkedtünk volna. Az egész lelőhely gazdag biodiverzitásban, egy barlanggal, ahol madrepores és a petrosia szivacs, amely elsötétül a napfény hatására. Papucshomárok és murénák egyaránt megtalálhatók voltak ott, és láttunk még egy hatalmas halat.

Sziklás víz alatti domborzat (Fanny Floirat-Lohyer)

Utolsó nap

Az utolsó nap is különleges volt, és ledobtam egy kilót, hogy finomítsam a felhajtóerőmet, ami egy isteni korai merüléshez vezetett a Grotta della Pastizza-nál, a neve a felszínen lévő tészta alakú szikláról származik.

Ez a merülés kezdetben a négyből három sekély barlangon keresztül történt, amelyek közül az egyikben foltos fény szivárgott a felszínre. A sziget védőszentjének, San Bartolicchionak a szobrával díszített kamra nyugalma néma áhítattal töltött el bennünket.

Aztán ledobtunk egy élettel teli falat és még egy nagy barna cserfet körülbelül 25 méter magasra. Ezt az oldalt éjszakai merülésekre is használják angolnák és rákfélék, valamint tengeri nyulak, tintahalak, polipok és nudik megtekintésére.

Felimida krohno nudibranch (Fanny Floirat-Lohyer)

Végül, de nem utolsósorban egy izgalmas RIB utazás volt Ustica leghíresebb helyszínéhez, Scoglio del Medicóhoz vagy a Doktor sziklájához.

Ahhoz, hogy mindezt lefedje, több merülést igényel. Leereszkedtünk a Grotta della Balena néven ismert barlangba, mert az egyik nyílás egy bálnaszájra emlékeztet, és amikor bementünk egy kisebb barlangba, láttuk, hogy négy sügér sorakozik, mint egy fogadóbizottság.

Egy sor sötét sügér (Fanny Floirat-Lohyer)

Ez egy másik menedék volt a tengeri élőlényeknek, beleértve a rákokat, a skorpióhalakat és a meztelen ágakat, és rengeteg látnivalót találhat, ha van ideje.

Miután egy alagúton körülbelül 30 méteres magasságig uszonyos volt, feljutott a kékbe, hogy a csúcson egy varázslatos halbemutatót tartsanak, amelyen barracuda, borostyánkő, csíkos sügér és tengeri nyulak pompáztak.

Penelope az Orca Diving Ustica legénységével

Ez a hat merülés, amelyek nagyszerűségét a rezervátum által nyújtott védelemnek és Ustica vulkáni örökségének köszönhetik, mindig velem marad. A búcsú után visszatértünk Palermóba, azzal a búvárkodás utáni örömmel, amit nem kell magyarázni a többi búvárnak.

DOSSZIÉ Árak: Orca Diving Ustica start at 50 euros per dive, scaling down for dive packages. PADI courses from DSD to búvármester and equipment rental are available. A Sogni Nel Blu A szálloda 2-30 éjszakás szobákat kínál – a két éjszakás tartózkodás szobánként 160 euróba kerül (két megosztás), beleértve a transzfert a kikötőbe és vissza. Palermóba induló járatok a legtöbb londoni repülőtérről elérhetők, és kevesebb mint három órát vesz igénybe, 56 GBP-tól oda-vissza (Ryanair). Liberty Lines szárnyashajót fut Palermo kikötőjéből Usticába, átkelésenként 24-37 euróért.

