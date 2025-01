A nagy kép megszerzése Wakatobiban

Wakatobi zátonyainak valódi hatókörének megörökítése széles látószögű képeken keresztül

Tagadhatatlan a zátony mélyedéseiben megbúvó megfoghatatlan tengeri élőlények fényképezésének vonzereje. A Wakatobiba érkező fotósok azonban túl gyakran kockáztatják, hogy annyira belemerülnek az apró részletek dokumentálásába, hogy végül lemaradunk a nagy képről. Ezek a panoráma zátonyos jelenetek mutatják be az úticél valódi hatókörét és minőségét, és a legjobb módja ezek létrehozásának, ha széles és szuperszéles panoráma felvételi technikákat adunk a képalkotási keverékhez.

Néhány búvár hajókázik a Wakatobi-i leszállás mellett. A kép rögzítéséhez 3.6 m mélységben maradtam felettük. Fényképezőgép beállítások: ISO 12, záridő 200/1 mp., Tokina 125-10mm objektív 17mm-re állítva, Rekesz F/10, kettős Sea & Sea YS-5.6 fél és negyed teljesítmény között.

Többször jártam Indonéziában Wakatobi búvárközponttBizonyíthatom, hogy egy fotós heteket tölthet itt, miközben memóriakártyát memóriakártyára tölt fel látványos tengeri életportrékkal és makróképekkel anélkül, hogy egyszer kifogyna az egyedi tárgyanyagból. De ez csak a történet fele. Az úti cél teljes szépségének megörökítéséhez a teljes képre kell összpontosítania.

Kép-tökéletes beállítás

A Wakatobi Resortot a világ legérintetlenebb korallzátonyai veszik körül, és ez nem véletlen. Az üdülőhely mérföldkőnek számító tengervédelmi programja egy privát tengeri rezervátumot finanszíroz, amely mintegy 20 kilométernyi zátonyot véd. Proaktív természetvédelmi erőfeszítéseik bizonyítéka a zátonyok életerejében látható.

Az olyan felvételek, mint ez a búvár egy hatalmas asztali korall felett (9.1 m/30 láb magasságban), azt mondják, milyen nagyszerű hely a közönség körében. A kép rögzítéséhez a következő kamerabeállítások szerepeltek: ISO 200, záridő 1/160 mp, Tokina 10-17 mm-es halszem objektívem 12 mm-re állítva, rekeszérték F/7.1 A megvilágítás természetes megjelenése érdekében a Sea és Sea YS-250 villanófényeket is fél teljesítményre állítva.

Amellett, hogy szinte érintetlen állapotban maradt, Wakatobi víz alatti terepe drámai domborzatot is magában foglal. Vannak meredek zátonylejtők és függőleges falak, amelyek néhány lábon belülre emelkednek a felszíntől, víz alá süllyedt hegygerincek és tengerhegyek, amelyek a mélységből ívelnek ki, csúcsaival a napfényes sekélységben. Ha hozzáadja a kiváló víztisztaságot és a rengeteg környezeti fényt, akkor ideális feltételeket biztosít a széles látószögű fényképezéshez, hogy élénk részletekkel mutassa be ezeket a kilátásokat.

A rózsa meggyújtása

Wakatobi merülőhelyén Roma van egy óriási tekercses korallképződmény, amelyet felülről nézve nyilvánvaló alakja miatt „a rózsának” becéznek. Úgy éreztem, a legjobb megoldásom az, hogy halszem objektívet választok, és csak környezeti fényt használok, mivel rengeteg rendelkezésre áll. A stroboszkóp használata csak a korall és köztem lévő vízoszlop kis mennyiségű részecskéjének megvilágítására szolgálna.

A „rózsa” becenévre hallgató óriás tekercses korallképződmény Wakatobi roma merülőhelyén 18.3 m/60 láb mélységben található. Az expozíció eléréséhez a fényképezőgép beállításait a következőképpen állítottuk be: ISO 200, záridő 1/125 mp. Objektív, Tokina 10-17 mm-es halszem 10 mm-re beállítva, rekeszértéke F/5.6, csak a rendelkezésre álló fényre támaszkodik, nincs stroboszkóp.

Mivel a zátonyon nincsenek egyenes vonalak, a halszem optikája által keltett hordószerű torzítás ritkán jelent problémát. Valójában ennek az ellenkezője igaz, mivel a torzítás egy kis drámaiságot kölcsönözhet a témának. A méretarány érzékeltetése érdekében a modellem három lábbal a korall felett lebegett.

Hozd be a hátteret

Szinte mindenki, akit ismerek, kettős villogást használ. Bár elengedhetetlen a téma egyenletes megvilágításához az előtérben, nagy látószögű fényképezéskor sokan elfelejtenek a háttérre gondolni. Ami a trópusokat illeti, mi sem mondja jobban, mint ha egyensúlyba hozza a környezeti fényt a saját világításával, hogy vonzó, gyönyörű kék ​​varázst adjon neki.

Szilárdan hiszek a kézi lövésben, és ez magában foglalja a stroboszkópokat is. A Wakatobinál a stroboszkóp kimenetét ritkán állítottam 3/4 teljesítmény fölé, gyakrabban negyed és fél teljesítmény között változtak a beállítások.

12.2m/40ft mélységben. A szivacsok és puha korallok e színes gyűjteményének megörökítéséhez a következő fényképezőgép-beállításokat választom: ISO 200, záridő 1/160 mp, Tokina 10-17 mm-es objektív 12 mm-re, F/6.3 rekesz, kettős Sea & Sea YS-250 készlet csak fél teljesítmény felett.

Bármilyen felvétel elkészítése előtt a stratégiám mindig azzal kezdődik, hogy tudom, hol van a nap, megfigyelem, hol változik a természetes fény világosból sötétbe, és minden ponton leolvasom a környezeti fényt az objektíven keresztül. Ez lehetővé teszi a rekesznyílás értékek alapvonalának meghatározását. Ezután elkezdhetem a munkát, hogy a legjobban megörökítsem a víz kékségét a háttérben.

Például a Lorenzo's Delight nevű helyszínen egy nagyon nagy, gyönyörű vörös tengeri legyezőt találtam a falon 110 láb magasan. Ebben a mélységben a környezeti megvilágítás még mindig elég jó volt, így 200 ISO-nál maradhattam f4.5 és f5.6 közötti mérőállás mellett. Bökdösd fel az ISO-t 400-ra, és nagyjából f/8-as, és legyen ott. Miután megfelelő rekeszértékeket tárcsáztam, hogy megörökítsem a víz ideális kékjét, figyelmemet ismét a zátonyra fordítottam.

33.5 méter mélységben a kamerabeállítások a következők: ISO 110, záridő 200/1 mp, Tokina 80-10 mm-es objektív 17 mm-re állítható, F/10 rekesz, kettős Sea & Sea YS-7.1 manuálisan beállított jobb oldali strobóval fél és negyed teljesítmény, bal villogó fél teljesítményen.

Ebben a mélységben a ventilátor inkább sötétbarnának tűnt, mint vörösnek, amit szerettem volna kiemelni, plusz egy búvárral is hozzáadtam a jelenetet, hogy némileg áttekintsék a méretét. A környezeti fény megőrzése érdekében enyhén 1/80 másodpercre csökkentettem a zársebességet f7.1 rekesznyílás értékre (plusz mínusz fél stop), hogy elegendő mélységélesség maradjon mind a ventilátor, mind a búvár számára.

Egy másik példa a mélységben történő fényképezésre ez a kép (balra), amely egy búvárt ábrázol egy nagyon nagy puha korall mögött, 36.6 m/120 láb magasságban. le egy fal oldalán. Fényképezőgép beállítások: ISO 200, záridő 1/80 mp., Tokina 10-17 mm-es objektív 10 mm-re állítva, rekesz F/7.1, kettős Sea & Sea YS-250 manuálisan fél és teljes teljesítmény között. A mellette lévő képen (a búvár elhaladt egy nagy hordószivacs mellett 16.8 m mélységben) hasonló eredményeket tudtam elérni ugyanazzal az ISO 55-zal, de a záridőt 200/1 mp-re növelve, míg mindkét rekesznyílást F/125-ra csökkentem, a Sea & Sea YS-6.3-em teljesítményét pedig a felére.

Ez az egész folyamat kissé túl módszeresnek hangzik, de ne feledje, hogy a hallal ellentétben a zátony nem vezet sehova. Bőven van ideje áttekinteni az eredményeket, és elvégezni a világítás és kompozíció beállításához szükséges finom beállításokat. Mivel az LCD-képernyők nem mindig mondják el a teljes történetet, mindig átnézem a lejátszott képet a fényképezőgép hisztogramjának megjelenítéséhez.

Tárgy hozzáadása

A tengeri élővilág témája skálát és hatást ad a nagylátószögű képeknek. A kulcs egy olyan téma megtalálása, amely egyszerre érdekes és megközelíthető. Azt tapasztaltam, hogy a Broadclub tintahal a wakatobi zátonyokon rendkívül toleráns a búvárokkal szemben. Biztosítja, hogy mozgásait lassú és megfontolt legyen; lehetővé tehetik, hogy egészen közel kerüljön a képekhez.

Ezt a szövetkezeti Broadclub tintahalat egy fali merülés során találtuk meg 12.2 m mélységben. A fényképezőgép beállításai: ISO 40, záridő 200/1 mp, Tokina 125-10 mm-es objektív 17 mm-re, rekeszérték F/13, kettős Sea & Sea YS-8.0 manuálisan fél- és teljes teljesítmény között.

Az emberi téma bevonása egy nagylátószögű felvételbe nem csak növeli az érdeklődést – mivel az emberek érdekesnek találnak más embereket –, hanem nagyobb lehetőséget is ad egy történet elmesélésére. Ahelyett, hogy egyszerűen átúszná a keretet, kérje meg modelljét, hogy vegyen részt a jelenet valamely elemében.

Ha egy másik fotóssal dolgozol együtt, egy egyszerű trükk az, ha lefényképezed őket, amikor fotóznak. És ha széles látószögű beállítással is fényképeznek, valószínűleg ugyanazt csinálják, mint te. Ha halszem objektívet használ embereken, az objektív 10-11 mm-es mezőtorzulása időnként túlságosan túlságosan is kiléphet. Ezt különösen igaznak tartom, ha a képkocka alanyai között tengeri állat is szerepel. Ilyenkor gyakran kicsit visszahúzom, a 13-17 mm-es zoomtartományt részesítem előnyben.

Feltéve, hogy az alany továbbra is együttműködő, egy kicsit feldobhatja az előéletet, és egy másik búvárt mozgathat lassan az imént felszabaduló helyre, hogy egy tengeri interakciós portrét készítsen. Ha mozgásait lassúnak és megfontoltnak tartja, hogy elkerülje a riasztást a témában, több időt és fényképezési lehetőséget kap, ahelyett, hogy megpróbálna átrohanni rajta. Egy kis fegyelem gyakorlása kifizetődő.

Mélység 7.62m/25ft. Fényképezőgép beállítások: ISO 200, záridő 1/125 mp., Tokina 10-17mm objektív 17mm-re állítva, Rekesz F/8. Figyelembe véve, hogy az előtérben lévő halak felülete erősen tükröződne, a villogó teljesítmény körülbelül negyed teljesítményre csökkent mindkét Sea & Sea YS-250-en.

Egy halraj sok életet ad a széles látószögének, de röpködő alanyok is lehetnek, ezért jóval előre kell látnod a felvételt, mielőtt az megtörténik. Itt is azt javaslom, hogy ugyanazt a stratégiát alkalmazzuk, mint az általános tengeri tájképek készítésekor; mérje le a mérőórákat, amint a mélységben van. Ez lehetővé teszi, hogy meghatározza a rekesznyílás értékek alapértékét a környező fényviszonyok alapján, majd készen álljon arra, hogy a nagyszemű hártyahal, a dudorpapagájhal, a barracuda vagy a denevérhal csapata a helyszínre kerül, és a hatótávolságba kerül.

Fókuszban a tengeri élet

Miután megörökített néhány lenyűgöző zátony-panorámát, figyelme a tengeri élővilág felé fordulhat. Egy római merülés során egy pár nagy polipba botlottam, ami úgy nézett ki, mint egy területi vita kialakulóban, mivel mindketten egyenes testtartást vettek fel két lábnyira egymástól.

Két napos polip együtt. A mai nappoliphoz 9 méter mélységben, kamerabeállítások: ISO 30, záridő 200/1 mp, Tokina 125-10 mm-es objektív 17 mm-re beállítva, F/17 rekesz, kettős tengeri és tengeri YS-8.0 kézi beállítás negyed teljesítmény.

Tiszta víz és bőséges környezeti fény állt rendelkezésre, hogy bemutassa mind az előtérben lévő polip vibrálását, mind a kilátást. Csak kis mennyiségű stroboszkópos megvilágításra volt szükség, mivel az objektív és a téma közötti munkatávolság kevesebb, mint egy láb volt.

A Wakatobi's House Reef nagyszerű hely nem csak a széles látószögű festményekhez, hanem a nagy és kis tengeri élőlények széles választékához is. 24.3m/80ft mélységben. A helyszínen az egyik zöld teknős cirkál lefelé a falon. A rögzítéshez a fényképezőgép beállításai: ISO 200, záridő 1/125 mp, Nikonos R-UW 13mm, rekesz F/6.7, kettős Retra Primes manuálisan félteljesítményre beállítva.

Amellett, hogy a szabadidős búvárokat nitroxon látja el, Wakatobi jól fel van szerelve az újralélegeztető búvárok kezelésére, beleértve a 20 fős csoportokat is; olyasvalamit, amit érdemes megfontolni ilyen kimeríthetetlen témában.

Amellett, hogy a szabadidős búvárokat nitroxon látja el, a Wakatobi Dive Resort jól felszerelt az újralélegeztetőt használó búvárok kezelésére, beleértve a 20-ig terjedő csoportokat is. Ezt érdemes megfontolni a fényképezhető tárgy kimeríthetetlen gazdagságával.

Mindent összevetve, a gyönyörű zátonyok, a leszállások és az egyedi tengeri élőlények nagyszerű keveréke, valamint a rugalmas búvárszolgáltatások és választási lehetőségek között Wakatobi a fotósok paradicsoma, ahol mindent megtehet, a tudás fejlesztésétől vagy új és izgalmas hozzáadásához. képek – legyen az nagylátószögű, makró vagy mindkettő a fotókönyvtárban.

Ha többet szeretne megtudni Wakatobiról, látogasson el ide Wakatobi webhely vagy a Wakatobi Dive Resortban blog oldal, Wakatobi Folyam.