Max. Wakatobiban

A Wakatobi látogatói gyakran dicsérik a korallzátonyok érintetlen állapotát és a tengeri élővilág kivételes változatosságát, amely az üdülőhely privát tengeri rezervátumában található.

Gyönyörű csokor kemény és puha korallokból a Wakatobi's House Reef egyik leszállásának szélén.

Egyes lelkes búvárok és sznorkelezők számára pedig nem csak a víz alatti élmény minősége az, ami a Wakatobit a saját osztályába emeli, hanem a mennyiség is. Megtanulták, hogy megfelelő tervezéssel a nap nagyobb részét biztonságosan és kényelmesen eltöltheti a vízben és a víz alatt az üdülőhelyen.

Egy hosszúorrú sólyomhal szépen ül valami puha korallban.

Paul Moliken vendég így írja le: „Az egyik csodálatos napom Wakatobiban a következő: kelj fel, búvárkodj a tengeri füvön, reggelizz, elkapod a búvárcsónakot, nassolj a hajón a felszíni szünet alatt, merülj újra, ebédelj, snorkel a House Reef, merüljön el egy harmadik csónakkal, egyen vacsorát, sötétedés után sznorkelezzen a mólón, aludjon.”

Noha Paul vízi menetrendje ambiciózusnak tűnhet egyesek számára, kiemeli a búvárkodási és sznorkelezési lehetőségeket, amelyeket Wakatobi a víz alatti topográfia és az üdülőhelyi szolgáltatások egyedülálló kombinációja teremt. Konkrétan olyan merülési helyekről van szó, amelyek ideálisak többszintű profilokhoz, menetrendekhez, amelyek meghosszabbítják a mélyedési időt, és teljes hozzáférést biztosítanak egy Házzátonyhoz, amely tovább bővíti a vízen belüli lehetőségeket.

Wakatobi privát tengeri rezervátumának számos merülőhelyén a zátonyképződmények a felszíntől néhány lábon belül indulnak ki, és meredek lejtőkön vagy falak mentén gyorsan a mélybe zuhannak.

Wakatobi privát tengeri rezervátumának számos merülőhelyén a zátonyképződmények a felszíntől néhány lábon belül indulnak ki, és meredek lejtőkön vagy falak mentén gyorsan a mélybe zuhannak. Az e topográfia által lehetővé tett többszintű profilok előnyeinek kihasználásával nagymértékben meghosszabbítható az alsó idő anélkül, hogy fokozatos dekompresszióba kellene mennie. Ezeket a bőkezű tengerfenéki időket az üdülőhely hajóbúvárkodási menetrendje is lehetővé teszi, amely elegendő időt biztosít a vendégeknek ebéd előtt két kényelmes merülésre, valamint egy délutáni merülésre.

Paul szerint a Wakatobiban töltött hosszabb és élvezetesebb mélyedés kulcsa az, hogy a merülések nagy részét a közepes mélységben kell tartani. „Néhány búvár azonnal 100 lábra akar zuhanni – mondja –, de a valóság az, hogy odalent a színek kevésbé élénkek, és ami a legfontosabb, sokkal rövidebbek a mélyedési idők. Valójában nincs szükség arra, hogy mélyre menjünk, és egy 20-30 perces merüléssel végezzünk, amikor a nagyszerű akciók 70 láb felett vannak, ami 70 perces merüléseket tesz lehetővé.”

„Wakatobi rengeteg dicséretet kap a vendégeitől – mondja Paul –, de a nyaralás élményének egyik aspektusa alábecsültnek tűnik, hogy milyen nagyszerű egy nap három 70 perces merülés. Annyira laza és élvezetes, és nem kell attól tartanod, hogy elhasználod a levegőt vagy dekompressziót.”

Paul maximális vízidő-stratégiájának második eleme közvetlenül az üdülőhely előtt található, a House Reef formájában. „Ha Wakatobi búvárcsomagot választ, korlátlanul használhatja a hihetetlen, két futballpálya hosszúságú House Reef-et” – mondja, amelyet folyamatosan a világ egyik legjobbjaként emlegetnek. „Egyértelműen egészségesebb, színesebb, halakkal telibb és lenyűgözőbb, mint bármelyik másik, amit láttam, akár Lembehben, akár a Karib-térségben.”

Amellett, hogy Wakatobi búvárhajóflottájának beszállási pontjaként szolgál, az üdülőhely mólója kulcsfontosságú hozzáférési pont a House Reef búvárkodáshoz, amely mindkét irányban több száz lábnyira nyúlik el.

„Te és a barátod annyiszor merülhetsz Wakatobi gyönyörű Házzátonyán, ahányszor te számítógép megengedi – mondja Paul. – És még ha nem is használja búvárkodásra, a House Reef-en való sznorkelezés soha nem okoz csalódást. Elindulhat közvetlenül a partról, vagy becsúszhat a mólóról, amikor csak akar. És ott vannak az üdülőhely taxihajói is, amelyek minden nap rendelkezésre állnak. Csak ugorjon be, tegyen egy rövid utat a zátony kedvenc részéhez, majd sodródjon vissza, amikor szabad.

A lágy korallok ágai között a legmegfelelőbb idő a napnyugta után találni a puha korallcukorrákokat, és még sok emlékezetes leletet találni, amelyet egy Wakatobi éjszakai merülés során tehet.

Paul azt mondja, szereti a sötétedés utáni sznorkelezési lehetőségeket is Wakatobi hosszú mólója körül. – Az esti sznorkeltúraim során láttam egy listát a személyes elsőkről, köztük a párzásról polip, egy angolnalárva és több száz piroszóma.”

„Sokszor jártam Wakatobiban, mióta 2015-ben először felhívott, és az üdülőhely számos lenyűgöző aspektusáról tanúskodhatok: ételek, luxus, barátságosság és még sok minden más” – mondja Paul. „Ez csak néhány ok, amiért decemberben visszamegyek, és alig várom!”

