Csatlakozzon a Scuba Scene-hez 2025 elején, és takarítson meg £££-t

A fenséges All Star Scuba Scene kétségtelenül az egyik legjobb élődeszka, amely jelenleg az egyiptomi Vörös-tengeren működik, nagyszerű tengerjáró hajók, a legénység kiváló kiszolgálásával, a fedélzeten lévő négy séf finom ételekkel és egy búvárcsapattal, akikért Elke Bojanowski és Ahmed Fadel.

Most az All Star Liveaboards néhány lenyűgöző szezon eleji ajánlatot kínál, hogy Ön is megtapasztalhassa az acéltestű, 48.5 méteres Scuba Scene-t, 35 százalékos kedvezménnyel 2025 márciusában és áprilisában. Ez hihetetlen ár egy ilyen remekért. hajó.

A légkondicionált szalon masszív, óriási kivetítővel az eligazítások és bemutatók számára

A fantasztikus 35 százalékos kedvezménnyel kínált utak a következők:

március 3–10. – Észak – 1,187 USD

Március 10–17. – North & Brothers – 1,232 USD

Március 17–24. – North & Brothers (TECH Week) – 1,232 USD

Március 24–31. – North & Brothers – 1,232 USD

Március 31-április 7. – Észak – 1,187 USD

Április 7–14. – Észak és Tiran – 1,187 USD

Április 14–21. – Észak – 1,187 USD

Igen, a Scuba Scene-nek van egy medencéje… oké, szóval nem fogsz ott körözni, de nem tudod legyőzni, hogy a búvárnap végén itt hűsöljön egy hideg itallal…

Csatlakozzon az All-Star Scuba Scene-hez a The Ultimate Red Sea-ban

Maroknyi szabad hely maradt egy epikus, kéthetes élő fedélzeti kalandra az All Star Scuba Scene-en 2025 júliusában, amely Egyiptom ÖSSZES legjobb búvárterületét érinti.

Ez egy nagyon egyedi útvonal, amelyet az All-Star csapat kifejezetten a Scuba Diver szerkesztő igazgatója, Mark Evans számára állított össze, és most lehetősége van csatlakozni a kalandhoz. Port Ghalibból indulva Abu Dabbab és Marsa Alam, Rocky Island, Zabargad, Fury Shoals, Daedalous, Elphinstone, Brothers, Safaga, Ras Mohammed, Tiran zátonyok, Thistlegorm, Rosalie Moller, Abu Nuhas és Umm Gamar megy. , mielőtt végre visszatért Hurghadába.

A kabinok, amelyek mindegyike a fő fedélzeten vagy a medence felett található, tágasak és jól felszereltek

Mark beceneve „az Ultimate Vörös-tenger”, mivel az összes jelentős helyszínt eléri. Kiemelkedő utazásnak ígérkezik – miért választana északi, mély déli vagy tengeri tengeri parkokat, ha mindezt egy mega két hét alatt megteheti?

Az utazás 14. július 28-2025-ig tart, így Ras Mohammed teljes költési szezonban lesz (Mark abszolút kedvenc ideje ezen a fantasztikus helyen merülni). Az ár személyenként 4,200 USD (tehát körülbelül 3,300 GBP).

Ha többet szeretne megtudni a szezon eleji kedvezményes utazásokról, vagy az epikus kéthetes júliusi odüsszeáról (már csak néhány kabin maradt, és amikor elmentek, akkor elmentek), forduljon az All Star Liveaboardshoz a következő címen: info@allstarliveaboards.com