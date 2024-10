Hogyan találtunk egy új állatot Kajmánban

A jól ismert brit búvárok és író-fotósok, LAWSON WOOD és LISA COLLINS váratlan dolgokra bukkantak, miközben együtt dolgoztak egy új könyv illusztrálásán. Lawson elmagyarázza

Miután sok éven át Kajmán Bracon éltem, mielőtt visszatértem Skóciába, és írtam néhány könyvet a Kajmán-szigetekről, megkeresett a Bloomsbury Publishing, hogy írjak és fotókkal illusztráljak egy új könyvet: Útmutató a tengeri élőlények azonosításához a Karib-térségben; Florida; az Öböl-szigetek és az Atlanti-óceán nyugati része.

Keletre egészen Bermudáig és Barbadosig terjed, ez lenne a harmadik az igazolványok sorozatában, amelyeket a cégnek készítettem (az első a Földközi-tengerről, a második pedig az Északi-tengerről és a La Manche csatornáról szólt).

Új tengeri élővilág-azonosító könyv készül

Eléggé feladatnak tűnt, de a Kajmán-szigeteken töltött időmből tudtam, hogy ezek a tökéletes kiindulópont a Karib-térség többi részének felfedezéséhez.

Már jelentek meg búvárkalauzaim Bermudáról, Trinidad és Tobagóról, az Egyesült Államok és Brit Virgin-szigetekről, Cozumelről és a Yucatan-szigetekről, valamint a Bahamákról, és eközben hatalmas mennyiségű fotóanyagot halmoztam fel a csontos halakon, cápákon és rájákon. tengeri füvek, algák és gerinctelenek – rákfélék, tüskésbőrűek, puhatestűek, szivacsok és férgek.

Nagyon jó barátom, Mary Wicksten professzor, a Texas A&M Egyetemről, a múltban segített furcsa rákfélék azonosításában számomra, így teljesen természetes volt, hogy még egyszer igénybe vettem szakértelmét, hogy az új könyv a lehető legátfogóbb legyen.

Felhívtam egy másik jó barátot, Lisa Collinst a Capture Cayman-től, hogy megkérdezze, van-e olyan fényképe állatokról, amelyekben nem biztos. Valójában, amit kértem tőle, az bármilyen furcsa dologról készült fényképeket kértem!

Lisa kihúzta az összes megállót, és nagyon elfoglalt munkarendje ellenére elképesztően sokféle halat és gerinctelent tudott küldeni nekem, amelyek közül sokat még soha nem láttam.

Lisa Collins másik fényképe az azonosítatlan „garnélarákról”

Válogatásában csuka blennik voltak; az álarcos falucska; többféle Elysia tengeri meztelen csigák; garnélarák, csigák – és egy nagyon kíváncsi lény, amely garnélarákra hasonlított, és nyilvánvalóan a rákfélék szupercsaládjának tagja volt.

Összetévesztve a garnélával

Lisa fényképét szabályszerűen elküldték Wicksten professzornak, aki képes volt azonosítani a lényt. Nagyon izgatott lett, amikor felfedezte, hogy a fajt még soha nem fényképezték vagy rögzítették a Karib-térségben, nemhogy a Kajmán-szigeteken.

Az, hogy eredetileg egyfajta garnélaráknak tévesztették, nem volt meglepő, mert meglehetősen garnélaszerű a megjelenése, bár észreveheti, hogy a legnagyobb csipkés (karom) végén egy külön horog van.

Wicksten professzor további kutatásokat végzett, és megállapította, hogy egyik kollégája csak röviddel korábban jegyezte fel Kubából a fajt.

Két másik faj is található ugyanabban Pagurotanais családi csoport: P bouryi és a P gitár, bár korábban csak az Atlanti-óceán északnyugati vidékéről jegyezték fel. Alakjuk nagyon hasonlít a Lisa által Kajmán-szigeteken talált lényhez, így fennállt volna a félreazonosítás esélye, de Wicksten professzor azt mondta, hogy elsősorban a karom alapján azonosították.

A Karib-tengeren azonban nem jegyeztek fel róla, így amit Lisa fényképezett, az egy új faj volt, ami a Kajmán-szigeteket illeti. A lényt pozitívan azonosították, mint egy csőben lakó egylábú, Pagurotanais largoensis.

A Pagurotanais largoensis közelebbi képe

Agresszív természet

Ezt a tengeri egylábúat korábban csak a Csendes-óceán északkeleti partvidékéről jegyezték fel, és később a floridai partok mentén is megtalálták, ahol ismert, hogy régi csőféregcsövekben és kis haslábú héjakban él.

Nagyon keveset tudtak a fajról, és Lisa fényképe elég bizonyíték volt ahhoz, hogy megerősítse a tengeri tudományos világ számára, hogy a faj a Kajmán vizeken létezik.

Az apró állatokra bukkant, miközben csupasz ágakat keresett az algalevelek között, amelyek gyakran megtalálhatók homokos foltokban a Kajmán-szigetek körüli merülőhelyeken. Észrevette agresszív természetüket is, ahogy harcoltak egymással és szaporán táplálkoztak.

A fotózásuk problémásnak bizonyult, mert milyen gyorsan mozogtak és milyen aprók voltak. Lisa azt hitte, hogy egyfajta garnélarák, és elképedt, amikor megtudta, hogy egylábúak, amelyeket korábban nem írtak le a Kajmán vizeken.

