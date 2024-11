Wakatobi kettős merülési élménye

Ez lehet a tökéletes merülési vakáció: Kezdje a világ egyik legikonikusabb búvárüdülőhelyének meglátogatásával, ahol felfedezheti az érintetlen korallzátonyokat, miközben élvezi a kifogástalan kiszolgálást, a világszínvonalú étkezést és az első osztályú szállást. Ezután felszáll egy luxus búvárjachtra, amely a Banda-tengeren keresztül utazik, meglátogatva a csak kevesek által ismert víz alatti tájakat, miközben ugyanazt a példaértékű szolgáltatást és kényelmi szolgáltatást élvezi, mint a szárazföldön. Ez a kivételes víz alatti élményekkel és a topside relaxációval járó dupla merülés kizárólag a vendégek számára elérhető Wakatobi búvárüdülőhely.

A Wakatobiban minden a zátonyokról és a búvárkodás módjáról szól.

„A Pelagianon a nagyon magas színvonal a norma. A búvárkodás lélegzetelállító volt, a legénység egyszerűen fantasztikus, a Pelagian ételei és szolgáltatásai minden alkalommal felülmúlják a várakozásokat. Minden bizonnyal hamarosan újabb utazást fogok foglalni!” ~ Simon Bowen, 2022. október

BALIBAN KEZDŐDŐDIK

A Balin elterülő rizsföldek érdekesek, mivel gyönyörűek. Jellemzően a domboldalba beépített teraszok, közel 2000 éves gazdálkodási mód, e területek nagy részét kézzel faragták.

Wakatobi a „mindentől távol” megtestesítője. Ez az idilli tengerparti üdülőhely egy kis szigeten található az indonéz Banda-tenger vizében, távol a mindennapoktól. De bár távolról van, meglepően könnyen elérhető a következőn keresztül az üdülőhely közvetlen charterjáratait és concierge transzferszolgáltatás.

Amikor a vendégek leérnek a Bali nemzetközi repülőtere, Wakatobi képviselői várják őket, akik gondoskodnak az érkezés, a transzferek és az éjszakai átszállások minden részletéről. A Wakatobi csapata szállást és kirándulásokat is tervezhet azoknak a vendégeknek, akik néhány plusz napot szeretnének Balin tölteni, mielőtt a Wakatobira indulnának. A Wakatobiba induló járat reggelén a vendégek egy VIP-szalonban várnak, mielőtt felszállnának egy nagy ingázó repülőgépre, hogy kényelmesen eljussanak Wakatobi privát repülőterére.

ÜDÜLŐHELYI RELAXÁCIÓK ÉS KIVÉTELES BÚVÁRÁSOK

Wakatobi kettős merülési élménye 13

Wakatobi búvárüdülőhely egy privát tengeri rezervátumban található, amely a bolygó legérintetlenebb és biológiailag legváltozatosabb korallzátonyainak ad otthont. Közvetlenül a tengerparton található a House Reef, amelyet a világ legjobb parti merülésének tituláltak. A búvárok és sznorkelezők éjjel-nappal felfedezhetik ezt a hatalmas víz alatti kertet. Minden nap tágas, egyedi építésű búvárhajókból álló flotta biztosít exkluzív hozzáférést több mint három tucat kivételes búvár- és snorkeling helyszínhez. Figyelmes búvárkalauzok concierge-szintű szolgáltatást nyújtanak mind a hajókon, mind a víz alatt.

Zátonyélet Wakatobiban. Fénykép írta: Marco Fierli

„A wakatobi búvárkodást nem lehet felülmúlni. Érintetlen zátonyok és rengeteg élet mindenhol. Ez az utazás nem is lehetett volna jobb.” ~ Michael és Barbara Mayfield, 2022. szeptember

A parton a vendégek egy tengerparti kókuszligetben elhelyezkedő, hagyományos stílusú bungalókban pihenhetnek, vagy egy vízparti villa fedélzetéről gyönyörködhetnek a naplementében. A szállások az időtlen indonéz bájt ötvözik a modern kényelemmel, hogy pihentető nyaralást biztosítsanak. A legnépszerűbb tevékenységek közé tartoznak a vízi sportok, a fürdőszolgáltatások és az olyan tevékenységek, mint a szigettúrák és az indonéz főzőtanfolyamok.

Tengeri étkezés Wakatobiban

Wakatobi a legmagasabb szintű személyes kiszolgálásról és konyhájáról ismert. Az üdülőhely tehetséges gasztronómiai csapata ínyenc szintre emeli az étkezési élményt, nemzetközi kedvencek és regionális kínálat csábító keverékét kínálva, valamint a különleges étrendet igénylőknek szóló, testreszabott menüt. A személyzet privát gyertyafényes étkezési élményt teremthet a strandon, vagy különleges piknik ebédet készíthet. Az üdülőhely számos további speciális szolgáltatást kínál, mint például privát búvár- és snorkel-útmutatókat vagy egész napos chartereket egy privát hajón.

A Wakatobi Dive Resort három nagy, tágas búvárcsónakja tutajozott fel a mólónál.

EGY MÁS FAJTA ÉLŐTÁBLA

Wakatobi pelagiai luxus búvárjachtja elhalad az üdülőhely előtt, amely a kikötőjében is szolgál.

A Wakatobi Resortban való tartózkodás tökéletes kiegészítője egy kirándulás a fedélzeten Nyaralásos búvárjacht. Messziről nézve ez a csillogó fehér, 36 méteres hajó úgy tűnhet, mint az egyik privát kedvtelési hajó, amely olyan elbűvölő kikötők rakpartjain sorakozik, mint San Tropez vagy Newport. És ellentétben a legtöbb élőfedélzeti búvárhajóval, a Pelagian nem szolgálja ki a tömegeket, és úgy van beállítva, hogy legfeljebb tíz vendéget fogadjon. Ez kényelmes jachtszerű szállásokat tesz lehetővé, amelyek inkább hasonlítanak egy szállodai szobához, mint egy szűk kabinhoz. A tizenkét fős legénység egy executive séfből és stewardokból áll, ami finom étkezési élményt és ötcsillagos szolgáltatást tesz lehetővé.

A Pelagian útvonalának része a Buton-szigeti Pasarwajo-öböl meglátogatása, ahol a Magic Pier nevű merülőhelyen az alkonyati merülés nagyszerű lehetőséget biztosít a mandarinhal (Synchiropus splendidus) párzási fényképezésére. Fénykép írta Walt Stearns

De bár tágas kabinjai és közösségi terei előkelő jachtbelsőt mutatnak be, a Pelagian nagyon is búvárhajó. A hajó a Wakatobi szigetcsoport széles sávját bejárja, és a Buton-sziget déli részére igyekszik. A hétnapos útvonalak és a szezonális 10 napos kirándulások a víz alatti környezetek sokféleségével foglalkoznak, a Karang Kaledupa és a Karang Kapota falaitól a Buton-sziget Pasarwajo-öbölének kivételes sáros búvárkodási lehetőségeiig. A Pelagian útvonala a Wangi Wangi és a Kaledupa-szigetek délnyugati széleit is megkerüli, és egy újabb csodálatos zátonyokat, drámai függőleges zuhanásokat és csúcsokat kínál, amelyek mindegyike a tengeri élőlények kaleidoszkópszerű menazsériáját tárja fel.

Pelagian Dive Yacht szalon Pelagian mester szalon Pelagian gálya (konyha) Búvárok, akik a Pelagian két 18 láb/5.5 méteres merev törzsű felfújható tenyerének egyikét készítik fel.

A búvártevékenységeket egy pár egyedi gyártású búvárpályázat alapján végzik, a legénység pedig az összes felszerelés kezelését végzi. A merüléseket Wakatobi egyik tapasztalt kalauza vezeti, aki kérésre vagy szükség esetén segítséget nyújt a vízben, és szakértők a ritka tengeri tárgyak felkutatásában. Mivel a merüléseket vagy sekély vizű sáros helyeken, vagy jelentős függőleges domborzatú szerkezeteken hajtják végre, amelyek ideálisak többszintű profilokhoz, a fenékezési idők rutinszerűen meghaladják a 70 percet, és az ütemterv naponta legfeljebb négy merülést tesz lehetővé, beleértve az éjszakai merüléseket is.

A CSATLAKOZTATÁS

Mivel minden pelagiai körutazás a Wakatobi Resortban kezdődik és végződik, a szárazföldi és tengeri útvonalak összekapcsolása egyszerű. A Baliról induló járatok általában dél előtt érkeznek az üdülőhelyre, így az üdülőhely vendégei elegendő időt biztosítanak az ebéd elfogyasztására, a berendezkedésre és a vacsora előtti utazás első merülésére. Azok a búvárok, akik a tervek szerint közvetlenül a Pelagian fedélzetére szállnak fel, szintén lazíthatnak és elfogyaszthatják az ebédet a tengerparti étkezőben, miközben a személyzet átszáll. poggyász és búvárfelszerelést a kabinokhoz és a szekrényekhez. Kora délutánra minden a helyén van, és a Pelagian egy helyi zátonyhoz indul, ahol a vendégek egy pénztáros merülést hajthatnak végre, hogy megbizonyosodjanak arról, hogy minden rendben van. De még ez az első merülés is gyakran 70 percig vagy még tovább nyúlik, megadva az alaphangot a következő hétre.

Amikor Pelagian minden körút végén visszaérkezik Wakatobi dokkjához, az induló vendégek szabadon pihenhetnek és élvezhetik az üdülőhely szolgáltatásait, mielőtt elkapnák a délutáni járatot. Az üdülőhelyre átszálló vendégek egy késő délelőtti vagy délutáni hajóra ugranak, vagy a House Reef-en merülhetnek fel. Mindezen transzferek esetében a vendégeknek soha nem kell bajlódniuk az átszállással poggyász vagy felszerelést, mivel a Wakatobi személyzete minden részletet kezel, megszüntetve az utazással járó gondokat, és csak a pihenés marad.

Szeretné létrehozni saját Wakatobi Double Dip nyaralási élményét? Látogassa meg a wakatobi.com webhelyet, ahol kitöltheti az utazással kapcsolatos gyors lekérdezést az utazás megtervezéséhez.

