Wakatobi Lenyűgöző House Reef törzsvendégei

Íme csak egy kis minta abból, ami a Wakatobi's House Reef-en található. És amint azt sok búvár és sznorkelező tanúsítja, akik megtapasztalták a tengeri élővilág eme víz alatti menazsériáját, valóban megérdemli a világ legjobb parti merülése címet.

Wakatobi háza zátony encompasses a vast area of seagrass meadows and shallow coral formations that lie between the beach and a precipitous coral rampart that plunges into the depths. Underwater photographers and critter watchers have been known to devote days and even weeks to exploring this expansive site, as it is home to a plethora of marine life. A complete listing of finds could fill a book, but for the sake of brevity, here are seven House Reef regulars that make for fascinating viewing and good photo ops.

Wakatobi páratlan párja

A Randall-féle garnélarák (Amblyeleotris randalli) általában az Alpheus randalli garnélarákhoz párosul.

A Házzátonyon lévő homok- vagy törmelékfoltok gondos átkutatása felfedheti Wakatobi saját „Odd Couple”-ját. A Randall-féle garnélarák (Amblyeleotris randalli) egy odúban élő hal, amely nem túl nagy a házimunkában. Ellentétben az állkapcsos halakkal és más fajokkal, amelyek saját maguk ásják meg lakásukat a tengerfenékben, ez az okos hal lehetővé teszi szobatársának a munkát. Ha szembetalálsz egy ilyen jellegzetesen csíkos halat, valószínűleg egy kis garnélarákot fogsz látni mellette. Ez a rákféle vállalja a felelősséget közös földalatti lakóhelyük felépítéséért és fenntartásáért. A kölcsönzésért cserébe a csaknem vak garnélarák az éles tekintetű géb éber védelmét élvezi, aki folyamatosan pásztázza a környéket, miközben a garnélarák a törmelék eltávolításán fáradozik.

Munkaügyi elítélt

Egyes búvárok convict blennies-nek (Pholidichthys leucotaenia) nevezik őket, mások mérnöki gébnek. A legvalószínűbb, hogy ennek a fajnak a fiatal egyedeivel találkozhat, mivel ezek több százra rúgó rajokat alkotnak, hogy ellepjék az algákkal táplálkozó zátonyokat.

Convict Blennies (Pholidichthys leucotaenia), Family Pholidichthyidae

Ezeket a fiatalokat összetéveszthetik a csíkos harcsával, mivel ennek a rendkívül mérgező fajnak a nyomait utánozzák, hogy megtévesszék a leendő ragadozókat. A felnőttek sokkal visszahúzódóbbak, napjuk nagy részét azzal töltik, hogy a homokba ásott alagutak szájából lesnek – innen ered a mérnöki referencia. Ha véletlenül egy felnőttet lát felbukkanni, megérti az elítélt megnevezést, mivel az érett halak angolnaszerű profilt vesznek fel, jellegzetes fehér csíkokkal a fekete háttéren, hasonlóan a klasszikus börtönruhákhoz.

A Cleaning Con

A pair of bluestreak cleaner wrasses (Labroides dimidiatus) picking parasites off a goatfish.

A Wakatobi's House Reef felső részeit takarítóállomások borítják, ahol a tisztább wrasse táncol és dartszik, hogy vonzza a vásárlókat. A zátonyragadozók beépített fokú bizalommal járnak, amikor egy zátonyragadozó állkapcsával megáll, lehetővé téve, hogy a kis halak és garnélarák falanxja hemzsegjen a testén és a szájba, hogy eltávolítsa a parazitákat, az elhalt bőrt és a nyugtalanító fertőzéseket.

De van a zátonyok egy ravasz lakója, aki kihasználja a tisztítóállomás szellemiségét.

Kékcsíkos Fangblenny (Plagiotremus rhinorhynchos)

A kék csíkos fangblenny (Plagiotremus rhinorhynchos) egy fiatalkorú kékcsíkos tisztítópárkány megjelenését és viselkedését utánozza. De ahelyett, hogy parazitákat szedne fel, ez a fangblenny húst harap. Ennek a halnak a névadó agyarai fájdalomcsillapító mérget bocsátanak ki, amely morfinszerű opioidokat tartalmaz, amelyek megakadályozzák, hogy az áldozat érezze a csípést.

A Star Is Born

Hollywood csillagot csinált egy kis, világoskék, Dory nevű halból. Valós párját megtalálhatja a Wakatobi's House Reef-en, bár lehet, hogy a rajzfilmfigura is össze van zavarodva, ha a nevekről van szó. A paletta sebészhal (Paracanthurus hepatus), ahogy a királyi kék tang, a zászlófarkú sebészhal és a hatbetűs hal, csak néhány a közel tucatnyi név közül, amelyet ez a hal ismert.

Palette Surgeonfish (Paracanthurus hepatus)

Bármilyen névvel sem téveszthető össze a jellegzetes indigó és sötétkék színű mintával, amelyet a faj felnőttjei viselnek. A színéhez hasonlóan ikonikus ennek a sebészhal hegyes, orrszerű orra, kicsi szája és finom fogai. Ezt az apró fogászati ​​munkát arra használják, hogy kis algadarabokat távolítsanak el a korallokról és a sziklákról, így Dori valós rokonai fontos szerepet töltenek be a korallok algák túlszaporodásától való megőrzésében.

Claws of Fury

Páva sáska garnéla (Odontodactylus scyllarus)

Their alien-like visage and iridescent stalk-set eyes make mantis shrimp a macro photo favorite. Most famous is the colorful peacock mantis, which can strike its prey with hammer blows that pack a punch equivalent to a 22-caliber bullet. But these lethal smashers aren't the only stomatopods prowling the House Reef. There's another member of the mantis clan that attacks with equal ferocity, and it's a slasher. Rather than smash open hard-shelled prey, the spearing mantis shrimp impales fish and other soft-bodied creatures with a lightning-fast deployment of its barb-tipped appendages.

Látványban rejtőzködik

Octopus cyanea, also known as the big blue octopus or day octopus.

The big blue octopus (Octopus cyanea), also known as the day octopus for their diurnal (daytime) behavior is a fan favorite among snorkelers and divers. And while exposing its soft and unprotected flesh to the light of day might seem a risky practice, this octopus has a plan: you can't eat what you can't see. While most all have a talent for visual deception, the day octopus is particularly adept at camouflage, able to change both the color and texture of it's skin in short order in a near-perfect match of its surroundings. This ability serves both to foil would-be predators and to conceal the octopus from its own victims. Observers have recorded day octopuses changing their appearance more than 100 times over the course of a few hours.

Grazers és Munchers

A Wakatobi's House Reef-en szinte garantált a teknősök megfigyelése, és két fajjal a legnagyobb valószínűséggel találkozhatsz. Fiatal zöld teknősök a parthoz közeli füves ágyásokban táplálkoznak, medúzákat kergetnek, és csőrükkel kotrják a tengerfenéket kis rákfélék és gerinctelenek után kutatva.

Nagy zöld teknősök a sekély tengeri füvön étkeznek

Életük későbbi szakaszában átállnak a vegetáriánus étrendre, és maguk legelnek a tengeri füvön. A zöld tengeri teknősök fontos szerepet játszanak a tengeri fű ökoszisztémájának egészségében, mivel úgy rágcsálják a fű felső részeit, hogy közben nem zavarják a növény gyökereit, ami javítja a tengeri fűágyak egészségét és növekedését.

Hawksbill Turtle, aki egy fotós fényképezőgépének kupolaportjába néz.

Menj ki a zátony lejtőjére, és nagyobb valószínűséggel futsz át egy hawksbill teknősön. A sólyomcsőrűek változatosabb étrendet élveznek, mint vegetáriánus unokatestvéreik, és szivacsokból, kökörcsinekből, algákból, tintahalból és garnélarákból álló vegyes menüt falatoznak. Gyakran sziklakupacok körül takarmányoznak, keskeny fejükkel és csőrszerű állkapcsaikkal benyúlnak a zugokba.

Dartfish Trifecta

A szivárvány árnyalatainak káprázatos skálájával a dartfs a Wakatobi zátonyok legszínesebb leletei közé tartozik. Ám a halak vizei és a túl agresszívan közeledő fotósok hamarosan felfedezik ezeknek a könnyen megijedő fenéklakóknak a névadó vonásait. A baj első jelére a dartfish visszapattan a kölcsönökbe, amelyeket homokba vagy törmelékes tengerfenékbe ásnak.

A dartfish megfigyelőknek háromféle lehetőségük van Wakatobiban. Az első a kéttónusú dartfish (Ptereleotris evides) jellemzően sekély zátonyokon található, így ideális lelet a sznorkelezők számára. Ezek a halak a legnagyobb dartfish fajai közé tartoznak, akár 6 hüvelykre is megnőnek.

Kéttónusú dartfish (Ptereleotris evides)

Azok a búvárok, akik 6-15 méteres középmélységbe merészkednek, megkereshetik a tüzes dartfát (Nemateleotris magnifica), amelyek gyakran párban fordulnak elő, és a középső résztől a farokig jellegzetes lángszerű színt kölcsönöznek.

Pair of Fire dartfish (Nemateleotris magnifica)

Még mélyebb a díszített dartfish (Nemateleotris decora), amely a 15-30 méteres mélységben a zátonylejtő homokkal borított polcait és vízmosásait kedveli.

A pair of Decorated Dartfish (Nemateleotris decora)

Luxus szempillák

De Beaufort laposfeje (Cymbacephalus beauforti), amelyet gyakoribb krokodilhalnak hívnak.

Wakatobi zátonyain él egy lopakodó vadász, de a legtöbb búvár elúszik e hal mellett anélkül, hogy észrevenné a jelenlétét. Hasonlóan névadó hüllőjükhöz, a krokodilhal is egy lesben álló ragadozó, amely ideje nagy részét mozdulatlanul fekve tölti egy zátony kiemelkedésén, és türelmesen várja az étkezést, hogy egy jól időzített kitörés hatótávolságán belül ússzon. Ezek a halak az álcázás mesterei, és testük színét és mintázatát a környezetükhöz igazíthatják.

Egy krokodilhal szeme

A krokodilhal legyőzi az egyik leggyakoribb ajándékot, amely a lopakodó vadászokat sújtja – a szemet. Éles gömbölyű arcuk elrejtése érdekében ezek a halak hosszú, szempillaszerű növedékeket növesztenek, amelyeket lappeteknek neveznek. Ezeknek a lappenek a szabálytalan, csipkés formái segítenek feltörni a szem sötét, tükröződő kontúrját, ami egyébként figyelmeztetheti a potenciális zsákmányt a ragadozó jelenlétére.

Tényleg nem harapok

Bár gyakran látható Wakatobi egyes merülőhelyein, az egyik leghalálosabb vízivadász valójában nem zátonylakó. A sávos tengeri krait valójában levegőt lélegző hüllők, amelyek a parton élnek, és lélegzetvisszafojtva vadásznak a korallok és a tengeri fűágyak között. A tengeri krait akár fél óráig is víz alatt maradhat, amikor is bőven van ideje megtalálni a zsákmányt és beadni egy halálosan bénító harapást.

Banded Sea Krait (Laticauda colubrina) most recognizable by their distinctive black bands running the entire lenggth of their body..

A tengeri krait mérge tízszer erősebb, mint a kobráé, de a búvároknak alig kell félniük. Ezek a kígyók nem agresszívak – bár rendkívül bölcs dolog lenne fenyegetően túl közel bökni az ujjukat. Wakatobi egy imposztornak is ad otthont. A sávos kígyóangolnák a tengeri krait ugyanazokat a fehér-fekete sávokat jelenítik meg, és ezzel a vizuális félrevezetéssel számolnak a leendő ragadozók megtévesztésére. Közelebbről szemügyre véve finom különbségeket fedezhetünk fel, mivel a krait teste lekerekítettebb, és kicsi, tompa fejű.

